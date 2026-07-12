Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Stanislav Kučera
  9:00
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém wimbledonském finále si také vzpomněl, jaké strasti společně s Lindou museli na cestě k tenisové slávě překonat.

„Z nuly až na sto,“ líčil hrdý otec českým novinářům pár minut po finále nejprestižnějšího grandslamu na světě, v němž jeho dcera zdolala Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3.

„Když jsme začínali, neměli jsme v podstatě co jíst a kde bydlet. S manželkou jsme pro Lindu udělali sto procent a strašně mrzí, že tady není,“ připomněl zesnulou partnerku. „Když zemřela, neměl jsem to jednoduché. Linda byla jedním z momentů, které mě udržely při životě.“

Můžete přiblížit, jak jste začínali?
Horší už to snad ani být nemohlo. Když se Linda narodila, byl jsem každý měsíc tři tisíce korun v minusu. S manželkou jsme se tenkrát rozvedli ze svých předchozích manželství, všechen majetek nechali těm druhým a začínali od nuly. Manželka neměla nic, já dělal výpravčího a musel jsem sbírat staré železo, abychom vůbec přežili.

Jak jste to zvládli?
Pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluhy. Zachránilo mě, až když mi zemřeli rodiče a prodal se domeček. Tehdy jsme konečně mohli koupit aspoň auto a začít nějak fungovat.

Jako výpravčí jste ale měli jednu výhodu, a to vlaky zadarmo.
To ano. Takže jsme do Prahy jezdili takhle a spali všichni čtyři na nádraží na ubytovně za pětistovku. Všichni ostatní měli bohaté tatínky, kteří to platili, a maminky, které s nimi jezdily. To, co jsme dělali my dva... To byla hrůza, to nemá cenu vykládat.

Vsadili jste tehdy všechno na jednu kartu. Vnímal jste riziko, že se to nemusí povést?
Samozřejmě. Byla to strašná klika. Ale Linda v životě neřekla, že nechce jít trénovat. Ani jednou. A to jsme vymýšleli hrozné věci. Hráli jsme po všech vesnicích. Kde jsem viděl kousek betonu nebo nějaký kurt, tam jsme šli a hráli. Zadarmo, samozřejmě.

Drahoš Nosek, otec wimbledonské šampionky Lindy Noskové

Takže hodně improvizované podmínky.
Odvezl jsem ji do školy, napadlo dvacet centimetrů sněhu, za čtyři hodiny jsem vyházel kurt na poslední zapadlé vesnici a v jednu jsme jako jediní mezi závějemi trénovali.

A teď jste tátou wimbledonské šampionky. Jak vám to zní?
Vlastně ani nevím. Neumím to popsat. Myslel jsem si, že něco takového nikdy nezažiju. Ale jak se říká – je to v ní. Pan Jarda Pavelka, který Lindu trénoval a strašně moc jí pomohl, vždycky říkal, že takovou holku v rukou nikdy neměl. Řekl jí, co má dělat, a ona to udělala. Nemusel to opakovat dvakrát.

Jakou měl roli?
On ji vlastně tenisově udělal. Věnoval se jí, jezdil s ní, hledal kurty... Když jí bylo jedenáct dvanáct třináct, úplně se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, dneska už má osmdesát let. Kdysi hrál tenis a byl to horník. Chlap dříč.

Výhra je pro maminku. Noskové zamrzla ruka, ale řekla si: Malou trofej nechci!

Jak Lindu trénoval?
Když se jdu dneska podívat na trénink své vnučky a vidím ty moderní trenéry, tak on by je s prominutím zabil. Dneska za hodinu nahrají sto míčů, povídají si, hrají si... Pan Pavelka do Lindy za hodinu naházel tři sta čtyři sta míčů. Jel systémem: „Pojď, pojď, špatně, dobře!“ Tvrdej přístup, makačka. A vyplatilo se to.

V Lindině kariéře hrála velkou roli také Melanie Molitorová, matka Martiny Hingisové. Jak vzpomínáte na ni?
Všichni o ní mluví, protože je to velké jméno. Ale ve skutečnosti Lindu tenisově udělal pan Pavelka. Paní Molitorová nám ale dala jinou strašně důležitou věc: absolutní profesionalitu a přístup.

Povídejte.
Manželka s Lindou jednou přišly na trénink o tři minuty pozdě a paní Molitorová jim pak tři dny vykládala, že jestli se to stane ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Byla tvrdá, nemazlila se s nimi. Ale Lindě to nevadilo, měla ji ráda. Ukázala nám, že vrcholový tenis je těžká robota a že člověk si z toho nemůže dělat legraci.

Catherine, princezna z Walesu, předává Lindě Noskové trofej pro šampionku Wimbledonu.
Linda Nosková se raduje i se svým tatínkem (první zprava).
Linda Nosková líbá wimbledonskou trofej.
Finále ženské dvouhry si na Wimbledonu nenechaly ujít ani celebrity.
Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.
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Vy sám jste prý sportovec, je to tak?
Běhal jsem maratony, hrál fotbal, hokej... Tenis jsem se naučil sám, stejně jako ping-pong. Bez trenéra se ale dostanete jen na určitou úroveň a konec. Udělal jsem si sice trenérskou licenci tři, abych Lindě mohl do těch deseti jedenácti let nahrávat míče z koše, jenže když jí bylo třináct, přišla na kurt, hrála levou, i když je pravačka, a dala mi 6:0. Tehdy jsem roztřískal raketu a řekl jí: „Miláčku, s tebou jsem skončil.“

Jakou má Linda povahu?
Je hrozný introvert. Do její duše pořádně nevidím ani já. Ale je strašně hodná.

Takže poslušná dcera?
To zase ne. Má svou hlavu, svůj rozum a své názory. Ale mně se to líbí. Je hrozně šikovná a má ráda všechny sporty. Když jsme žili na samotě a neměli peníze, blbli jsme a ona klidně tři hodiny odhrnovala sníh z přehrady, abychom mohli bruslit.

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Co je na kurtu její největší zbraní?
Klid. Ale po kom ho má, netuším. Po manželce ne, po mně taky ne. Možná po dědovi... Když čelí mečbolu a napálí eso, tak klobouk dolů. Ona si z proher nikdy moc nedělala. Má obrovský nadhled a i díky tomu finále vyhrála.

Věřil jste jí, když ve druhém setu neproměnila pět mečbolů, že to ještě zvládne?
Samozřejmě, že ano. Sice začala špatně podávat, ale pak se to trochu vrátilo a byla o něco lepší. Každopádně Kája je fantastická, má top chování, je bezvadná. Ve finále se sešly dvě nejlepší holky po všech stránkách, nejen herních.

Potkal jste se i s panem Muchou, co jste si říkali?
Takový sympaťák! Skvělý chlap, o tom nemá cenu vůbec debatovat. Kdyby vyhrála Karolína, tak mu z celého srdce pogratuluju.

Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu.
Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu.

Myslíte, že Lindu tento obrovský úspěch změní?
Ne, to ne. Ona už na podzim plánuje nějakou další velkou akci. Chce skákat z věže, pomáhat v Africe... Mně se to hrozně líbí, je to paráda. Ustojí to. Není taková, aby si myslela, že je mistryně světa. Má to v hlavě srovnané.

Vy sám ještě pracujete na dráze, nebo už užíváte důchodu?
Ne, už jsem v důchodu. Je mi sedmdesát let, to už stačí. Linda už má v Přerově svůj byt, ale vždycky ráda přijede za námi a za dětmi na Valašsko. Sejdeme se celá rodina a je to moc fajn.

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