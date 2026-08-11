Honba za šestým titulem v sezoně nekončí, Siniaková je v Torontu v semifinále deblu

Ve čtvrtfinálovém zápase v Torontu porazily Siniaková s Čang Šuaj 6:4, 6:3 australsko-americký pár Storm Hunterová, Desirae Krawczyková.
Čtvrtfinále Masters v jediný den
Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na úterý místního času, všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci SELČ.
V této sezoně má třicetiletá Češka bilanci ve čtyřhře 38 výher a pět porážek, vedle antukového grandslamu získala tituly s Townsendovou v Madridu, Miami a Indian Wells. S Čang Šuaj dominovaly v lednu v Adelaide.
Celkově má rodačka z Hradce Králové na kontě už 37. deblových trofejí. Zároveň se blíží metě 200 týdnů v čele žebříčku čtyřhry, zatím je na 195. Druhá Liezel Huberová z USA vládla 199 týdnů a Martina Navrátilová byla jedničkou rekordních 237 týdnů.
Semifinále dvouhry si v pondělí v Torontu zajistily Polka Iga Šwiateková a Ukrajinka Elina Svitolinová, jež prodloužila neporazitelnost na prestižních turnajích WTA 1000 už na deset zápasů. Další výhru přidala nad Jekatěrinou Alexandrovovou 3:6, 6:0, 6:3. Šwiateková vyřadila jinou Rusku Dianu Šnajderovou po suverénním vítězství 6:2 a 6:1.
Tenisový turnaj žen v Torontu
Tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále: