Mládež v ráži. Tři dravci shrábli trofeje a míří za vůdcem smečky Alcarazem

Nová vlna nabírá na síle, což se v neděli potvrdilo ve Stockholmu, Neapoli a Antverpách. Okolo kurtů se rozpíná vzrušení, jež vyvolávají hvězdičky nastupující generace. Nepatří do ní pouze španělský démon Alcaraz, Nor Ruud, jeho sok z finále US Open, nebo Ital Sinner. Do úplné špičky se derou také víkendoví šampioni Holger Rune (19 let) z Dánska, Lorenzo Musetti (20) z Itálie a Felix Auger-Aliassime (22) z Kanady. Všichni ve svých finále zvítězili beze ztráty setu i podání.