„Možná je to něčím v pivu,“ žertovala Nosková na téma úspěšných českých tenistek letos ve Wimbledonu, který vyhrála. Leč vzápětí mluvila o tradici, síti klubů a trenérů, o inspiraci od předchozích úspěšných generací a kreativní hře.
Někdejší reprezentant a nynější trenér Šnobel, který provozuje tenisovou akademii na kurtech Baníku Ostrava, to potvrzuje. A nabízí ještě další pohled: „Každá holka má svůj příběh, ale hodně dělá motivace rodičů posouvat je nahoru, protože vidí i tu budoucí finanční stránku. Řekl bych, že právě to hodně rodičů motivuje.“
Opravdu si myslí, že velkou motivací je i možnost tenistek zabezpečit se do budoucna díky vysokým odměnám na turnajích?
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„Určitě. Pro spoustu rodičů to je dobrá vize, ale pořád se nám tady daří tak nějak propojovat generace, navazovat na úspěchy tenistek, jakými byly Lucka Šafářová, Petra Kvitová, sestry Plíškovy. Stále přicházejí mladší hráčky a daří se jim,“ odpovídá Šnobel, který mimo jiné trénoval Muchovou a Barboru Krejčíkovou.
Takže hodně dělá i to, že mladé tenistky mají v Česku velké vzory?
Přesně tak. A kluby jako Sparta Praha a Prostějov pořád fungují dobře. Stále dokážou hráčkám vytvořit výborné podmínky a propojovat je s těmi nejlepšími.
Z vašich bývalých svěřenkyň vyhrála grandslam Barbora Krejčíková. Mrzelo vás, když Karolína Muchová letos ve finále Wimbledonu podlehla Lindě Noskové, a tak na svůj první triumf na turnajích velké čtyřky stále čeká?
Představa, že by Wimbledon vyhrála i Kája, byla hezká. Hodně mě mrzelo, když prohrála, protože to bylo necelých deset let poté, co jsme spolu byli poprvé na grandslamu, na US Open v kvalifikaci. Po těch letech by si triumf zasloužila, ale Linda finále zvládla mnohem lépe, lépe na něj byla připravená. Asi rozhodovalo i to, že program měla trošku jinak poskládaný. Kája dohrála ještě před Wimbledonem turnaj v Německu a na poslední chvíli přelétávala do Londýna, kdežto Linda se týden připravovala.
Jak jste se k trénování nejlepších českých tenistek dostal?
Káju Muchovou jsem přebral v jejích čtrnácti letech, když měla takovou tenisovou nouzi. Tenkrát jsem žil v Olomouci a její tehdejší trenérka Zdena Novotná mě požádala, jestli bych se jí neujal, to byla ve starších žačkách. Končil jsem svoji tenisovou kariéru, a tak jsem si ji oťukal na jednom dvou trénincích a řekl, že jí rád pomůžu. Spolupráce trvala šest let a snad jsem ji tenis naučil slušně, bylo to moc fajn.
A Barbora Krejčíková?
S Bárou jsme začali trénovat na konci roku 2018. Oslovila mě ale už rok předtím, jenže to jsem měl ještě kontrakt s Monikou Kilnarovou z Ostravy, který jsem dodržel. S Bárou jsme se začali připravovat na novou sezonu, když byla někde kolem dvoustého třístého místa ve světovém žebříčku a žádala mě, abych ji dostal do stovky. Během půl roku se nám podařil velký posun, ale bohužel jsme dál pokračovat nemohli.
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Proč jste u obou nevydržel déle a ony přešly k jiným trenérům?
U Káji jsem se během šesti let postaral, dá se říct, o ty nejzákladnější věci, od peněz až po tréninkové podmínky. Jezdil jsem s ní i na ty nejmenší turnaje. A pak se naše cesty rozešly. Když Kája začala jít nahoru, tak se kolem ní začali motat lidé, kteří si asi mysleli, že jí pomůžou víc. Dál jsme nemohli pokračovat, protože ve většině případů je všechno o osobním kontaktu a přístupu. Někdy to ztroskotá na upřímnosti a férovosti, takže jsem spolupráci ukončil.
Chcete říct, že Karolína Muchová k vám nebyla upřímná?
Objevil se nějaký pan Miške (slovenský tenisový trenér Emil Miške – pozn. red.), o kterém jsem ani nevěděl a nikdy předtím neslyšel. Asi by bylo fajn zeptat se Káji, kde na pana Miškeho přišla. Začali tam do toho šťourat i nějací psychologové a najednou vám volá ze Slovenska trenér a ptá se, jestli s Kájou jsem, nebo ne... Řekl jsem mu, že jsem, ale stejně se vše začalo motat jinou cestou.
Chtěl vám ji přebrat?
To by byla jedna věc. A pak tam byly i jiné, o kterých se už i něco psalo. Několik let Káju finančně podporoval Jan Netal (podnikatel, který v letech 2014 až 2017 sponzoroval Karolínu Muchovou při přechodu z juniorek mezi dospělé – pozn. red.), ale jí se některé věci nelíbily. Přitom smlouva mezi ní a Janem Netalem byla fantastická a pro ni absolutně výhodná. Mohu na rovinu říct, že bez ní by její cesta do profesionálního tenisu byla nemožná. Rodiče sami na profesionální tenis neměli peníze. Po panu Netalovi přišli jiní mecenáši jako třeba Tomáš Petera, takže člověk by se musel zase zeptat Káji, co bylo lepší.
A jak to bylo s Barborou Krejčíkovou?
To je jednoduchá story. Říkal jsem jí: Dostanu tě do té stovky, protože mám svoje know-how, za které ručím. Domluvili jsme se na půlroční zkušební spolupráci za jejích podmínek. A po té zkušební lhůtě, kdy jsem jí dal své know-how a vše fungovalo, jsme se s Bárou nedohodli na finančních podmínkách, kolik procent by mi měla odvádět z výdělků. Takže jsem to ukončil, přitom před začátkem spolupráce věděla, za jakých podmínek budu dál pokračovat v případě úspěšného prvního půlroku.
Nechtěl jste příliš velké odměny?
Nemyslím si. Dnes můžeme vidět, že rozhodně na naší spolupráci neprodělala. Půlrok spolupráce ukázal, že mé know-how funguje fantasticky, vyhrála tři turnaje po sobě a její singlová bilance byla devatenáct výher a dvě prohry. Končili jsme spolupráci, když vyhrála patnáct zápasů po sobě. A že šla nahoru, se ukázalo za dva roky, kdy vyhrála svůj první grandslam (v roce 2021 Roland Garros – pozn. red.).
Vedl jste i Lindu a Brendu Fruhvirtovy...
To bylo skvělé, oslovili mě jejich rodiče, když začínal covid, takže rok jsem se jim mohl věnovat. Udělali jsme kus práce, sestry se posunuly nahoru. No a pak ta spolupráce po roce skončila zase na nějaké, řekněme, takové té osobní stránce, na upřímnosti.
Zmínil jste, že jste trénoval i Moniku Kilnarovou, která patřila mezi velké naděje. Kde je jí konec?
Nevím. Spolupráci jsme ukončili na konci roku 2018, když se předtím za rok a půl posunula, dá se říct, z nuly na nějaké dvě stě sedmdesáté místo žebříčku WTA. Tuším, že pak odešla z Ostravy trénovat do Prahy a postupně ze žebříčku úplně zmizela.