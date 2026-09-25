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Hlavní hrozba pro Češky: dcera biatlonisty, která chce černý pásek v karate

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  7:40
Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu

Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu | foto: Reuters

Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu
Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu
Španělské tenistky Cristina Bucsaová (vpravo) a Sara Sorribesová slaví postup...
Španělské tenistky slaví postup do semifinále BJK Cupu.
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Pokud byste Cristinu Bucsaovou, momentálně 35. tenistku světa, chtěli najít na Instagramu, nepochodíte. Španělka s moldavskými kořeny totiž sociálním sítím neholduje. Dlouho se také musela obejít bez sponzorů. Působí nenápadně, ale právě ona je největší hrozbou pro Češky v pátečním semifinále BJK Cupu.

Právě 28letá Bucsaová by proti svěřenkyním Barbory Strýcové měla nastoupit jako španělská jednička a také členka deblového páru, v globálním pořadí této disciplíny jí patří 14. příčka.

„Je taková nepředvídatelná, nikdy nevíte, co čekat. Umí čopy, voleje, chodit na síť. Do její hry se promítá, že hraje hodně deblů,“ charakterizuje ji Linda Nosková, jež se s ní ve druhé dvouhře nejspíše utká.

Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu
Linda Nosková hraje forhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.

České tenistky na Bucsaovou nemají dobré vzpomínky. V kvalifikaci loňského ročníku BJK Cupu v Ostravě porazila Marii Bouzkovou a přispěla tak k tomu, že reprezentantky místo na finálový turnaj putovaly do baráže.

Na olympijských hrách v Paříži 2024 zase společně se Sarou Sorribesovou, s níž může hrát i nyní v Číně, v utkání o bronzovou medaili ze čtyřhry přemohla Noskovou a Karolínu Muchovou.

I když se na kurtu, co se týče emocí i výraznějších herních předností, příliš neprojevuje, má za sebou velmi poutavý životní příběh.

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Její otec Ion Bucsa reprezentoval Moldavsko na zimních olympijských hrách 1998 a 2002, nejprve v běžeckém lyžování, poté v biatlonu. V Naganu i Salt Lake City byl navíc vlajkonošem celé výpravy.

Ale jeho dcera v Moldavsku nevyrůstala. Sice se tam narodila a do tří let také žila, ale pak se s rodinou přestěhovala do Španělska.

Když si měla jako malá dívka vybrat, jakému koníčku se bude věnovat, otec před ní pokládal různé předměty a čekal, který se jí zalíbí.

„Byly tam malé piáno, baletní boty, pálka na stolní tenis, tenisák... A já si vždy vybrala tenisák,“ líčila Bucsaová pro web WTA.

Španělská tenistka Cristina Bucsaová ve čtvrtfinále BJK Cupu

S otcem jsou si dodnes velmi blízcí, je jejím tenisovým trenérem, fyzioterapeutem, masérem i kondičním koučem. Díky vlastní kariéře jí má co předávat.

„Biatlon je vytrvalostní sport. Lyžujete, pak musíte zastavit a vystřelit na velmi malý terč. Snažil se mě naučit, abych šla pořád dál a dál, ale nikdy neztratila soustředění.“

Ve Španělsku měla podmínky pro tenisový rozvoj lepší než v Moldavsku, ale nikdy netrénovala ve velké akademii. Šla si svou cestou.

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V roce 2023 se poprvé dostala do elitní stovky žebříčku, loni postoupila do osmifinále US Open a letos v březnu ovládla turnaj WTA 500 v mexické Méridě, což ji posunulo na dosud životní 30. pozici. Ve čtyřhře má titulů z elitního okruhu dokonce 14.

Už delší dobu se tedy pohybuje v širší světové špičce. Ale teprve až na konci roku 2024 – právě díky medaili z her v Paříži – získala svého prvního oděvního sponzora.

Do té doby si oblečení i rakety kupovala sama. Jaká úskalí to má, poznala před Wimbledonem 2019, kdy jí místo obuvi dorazily brýle. „Bylo to strašné. Šla jsem do Decathlonu a koupila si boty na golf.“

Španělské tenistky Cristina Bucsaová (vpravo) a Sara Sorribesová slaví postup do semifinále BJK Cupu.

Ale s těmi na trávu v All England Clubu nemohla. A když si chtěla boty koupit přímo v Londýně, její velikost neměli. Musela si tedy vzít o dvě čísla větší a přebytečný prostor vycpat ponožkami. Přesto v prvním kole kvalifikace zvítězila.

A tento přístup ji provází celou kariéru. Z překážek se nehroutí, snaží se najít řešení, jak je překonat.

Ze sociálních sítí má profil pouze na Facebooku, a to jen proto, aby si domlouvala tréninky a deblové spolupráce s ostatními tenistkami. Jinak virtuálnímu světu neholduje.

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„Nemám na to čas. Tvrdě trénuju a tu jednu volnou hodinu chci věnovat sobě, chci se o sebe starat.“

Místo brouzdání po internetu se učí korejsky, má ráda knihy o filozofii. Vlastní také modrý pásek v karate a po kariéře by ráda získala i černý. „Dřív jsem dělala oba tyhle sporty, ale pak jsem si vybrala tenis.“

Nicméně teď se soustředí na jiný cíl. Porazit v semifinále BJK Cupu české tenistky. Ve středečním čtvrtfinále proti Kazachstánu ve své dvouhře neuspěla, ale za stavu 1:1 získaly se Sorribesovou rozhodující bod v deblu.

A právě v univerzálnosti je její velká síla.

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