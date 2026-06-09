Krejčíková v Hertogenboschi začala přesvědčivě, Bejlek první tráva nesvědčila

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  13:55aktualizováno  15:33
Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Hertogenboschi travnatou část sezony hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo osm, zvítězila 6:1, 6:2 nad Renatou Zarazúaovou z Mexika. Další Češka Sára Bejlek naopak v 1. kole vypadla. Dajaně Jastremské z Ukrajiny šestá nasazená hráčka podlehla hladce 1:6 a 2:6.

Barbora Krejčíková se natahuje po míčku na turnaji v Eastbourne. | foto: Reuters

Třicetiletá Krejčíková v Nizozemsku, kde startuje poprvé od roku 2016, bezpečně splnila roli favoritky. Zarazúaovou, pro níž je tráva nejméně oblíbeným povrchem, porazila za 79 minut a ve druhém kole může narazit na dvacetiletou krajanku Nikolu Bartůňkovou. Ta v úterý hraje proti Hanne Vandewinkelové z Belgie.

Bejlek od začátku na šestadvacetiletou soupeřku nestačila. Celkem pětkrát přišla o podání, zatímco Jastremská odvrátila pět ze šesti brejkbolů. Dvacetiletá Češka nezvládla první zápas na čtvrtém z posledních pěti turnajů.

Turnaj žen v Hertogenboschi

tráva

Dvouhra - 1. kolo:
Jastremská (Ukr.) - Bejlek (6-ČR) 6:1, 6:2
Krejčíková (8-ČR) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:2

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