První hráč světa Alcaraz proti Zverevovi přesvědčivě získal úvodní dvě sady, ve druhé otočil skóre 2:5. Ve třetím dějství si ale za stavu 5:4 nechal promasírovat oblast pravého třísla a náhle se nemohl pořádně pohybovat.
Ochromily ho křeče, kvůli kterým nehrál naplno ani servis, ani další údery. Snažil se riskovat a výměny co nejrychleji ukončovat. Ale viditelně se trápil. Světová trojka Zverev jeho indispozice využil, třetí set získal v tiebreaku a do zápasu se vrátil.
Přestože se zdravotní stav 22letého Španěla s postupem času zlepšoval, stále nebyl stoprocentní. Šestinásobný grandslamový šampion nezvládl zkrácenou hru ani ve čtvrté sadě, a když hned zkraje páté přišel o servis, bylo jasné, že má před sebou velmi těžký úkol.
Postupně si vypracoval pět brejkbolů na srovnání, ale všechny promarnil. Radoval se až v nejzazší možný moment, za stavu 4:5, kdy Zverev servíroval na vítězství a postup do finále.
V ten moment se Alcaraz nadechl k famóznímu obratu, soupeře brejknul a získal zbylé tři gamy v zápase. Po proměněném mečbolu spadl na kurt a z vydřeného postupu se mohutně radoval.
„Byl to jeden z fyzicky nejnáročnějších zápasů v mé kariéře,“ přiznal. „Ale vždycky říkám, že v sebe pořád musíte věřit, nehledě na to, s jakými překážkami se potýkáte. Věřil jsem, že dostanu šance. V pátém setu jsem byl trpělivý a jsem na sebe extrémně pyšný, jak jsem to zvládl.“
Maratónský duel se natáhl na pět hodin a 27 minut, stal se tak nejdelším semifinále v historii Australian Open.
Alcaraz si udržel naději, že letos v Melbourne zkompletuje kalendářní Grand Slam, naopak jeho přemožitel Zverev neobhájí loňskou účast ve finále.
Ve druhém semifinále se střetnou vítěz posledních dvou ročníků Australian Open Sinner a majitel 24 grandslamových titulů Djokovič. Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
ONLINE: Jannik Sinner vs. Novak Djokovič
Semifinále Australian Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
.
Peers a Gadecká obhájili titul v mixu
John Peers a Olivia Gadecká obhájili titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili francouzskou dvojici Manuel Guinard, Kristina Mladenovicová 4:6, 6:3, 10:8. Dramatické finále vyhráli po hodině a 33 minutách.
Nenasazení Peers s Gadeckou se stali prvním párem po 37 letech, který titul na Australian Open ve smíšené čtyřhře obhájil. Naposledy se to povedlo Američanovi Jimu Pughovi a Janě Novotné v roce 1989. Posledními Australany, kteří získali titul v mixu dvakrát po sobě byli před 62 lety Ken Fletcher a Margaret Courtová.
Peers s Gadeckou museli duel proti čtvrtfinálovým přemožitelům Kateřiny Siniakové a Sema Verbeeka otáčet. Po ztracené první sadě vyhráli druhý set díky brejku ve čtvrté hře a v super tie-breaku zvrátili nepříznivý vývoj ze stavu 5:7 na 10:8.
Sedmatřicetiletý Peers vybojoval čtvrtý grandslamový titul a třetí v mixu. V roce 2022 ovládl také s krajankou Storm Hunterovou smíšenou čtyřhru na US Open. O čtrnáct let mladší Gadecká uspěla na grandslamech podruhé.
Čtyřhra juniorek má české finále
Čtyřhra juniorek na Australian Open bude mít české vítězky. Do sobotního finále postoupily nejvýše nasazené sestry Alena a Jana Kovačkovy, které se utkají s Terezou Heřmanovou a Denisou Žoldákovou.
Kovačkovy porazily dvojici Mariia Makarovová, Rada Zolotarevová dvakrát 6:4. Heřmanová a Žoldáková zvítězily nad jiným ruským párem Alexandra Malovová, Alisa Terentěvová 6:4, 7:6.
Sestry Kovačkovy mohou získat druhý společný titul v juniorské čtyřhře na grandslamu po loňském vítězství na US Open. Sedmnáctiletá Alena má navíc deblový triumf z Wimbledonu, který vybojovala v roce 2023 s Laurou Samsonovou.
V ryze českém finále se rozhodne grandslamová čtyřhra juniorek poprvé. Na Australian Open v něm budou hrát tenistky z jedné země poprvé od roku 1988, kdy bylo australskou záležitostí.
Deblovou soutěž juniorek v Melbourne ovládly z českých tenistek naposledy před 11 lety Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou (nyní Škoch).
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Smíšená čtyřhra - finále:
Juniorky