Mladé Češky jsou v Praze ve finále, zdolaly naštvanou Japonku: Blbě koukala

Vadilo jí, že v závěrečném super tiebreaku, v němž mladé Češky završily obrat a slavily výhru 5:7, 6:3 a 11:9, Samson dvakrát poslala svůj úder přímo do ní.
„Jednou jsem ji trefila do těla z returnu, ale šel na mě ne úplně dobrý servis, takže do toho jsem musela jít. A hlavně jsem se jí hned omluvila,“ popisovala 18letá Samson. „Podruhé jsem ji trefila do boty a taky jsem se jí omluvila. Podle mě jsem nic neudělala špatně.“
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Ve čtyřhře dochází k podobným situacím poměrně často, údery na tělo se totiž velmi obtížně vracejí.
Katóová, jež hrála s Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu, je v sobotu na Štvanici nesla velmi nelibě. Směrem k Češkám vysílala nazlobené pohledy a dvěma zdviženými prsty jim připomínala, kolikrát už na ni mířily.
„Pak gestikulovala i na mě, že ty ji trefuješ, po zápase Lauře sotva podala ruku a rozhodčího do ruky vyloženě bouchla,“ doplnila Havlíčková. „Nesnášela to dobře, stěžovala si i na dron, který létal nad kurtem, a když diváci tleskali, blbě koukala...“
A to ještě vítězky neviděly, jak 31letá Japonka bezprostředně po konci utkání tenisákem přestřelila jednu z vysokých tribun štvanického centrkurtu. „Asi blbá povaha,“ reagovaly Češky.
Drama v závěru jim ale radost z výhry zkazit nemohlo. Těšilo je, že se vzpamatovaly poté, co v první sadě promarnily vedení 5:2 a tři setboly.
„Koncovka nám trochu utekla, ale pak jsme se do toho zase dostaly,“ hodnotila Samson. „Udělaly jsme blbé chyby,“ doplnila 21letá Havlíčková. „Pak jsme se jen vrátily k tomu, co fungovalo. Super tiebreak byl z obou stran trochu nervóznější, ale některé situace jsme pak zvládly líp.“
„Jo, pohlídat nervy bylo hodně těžké. Ale pro ně taky,“ usmívala se Samson.
V super tiebreaku za stavu 8:9 dokonce odvrátily mečbol, právě Samson při něm zahrála kvalitní druhý servis, který Čchan Chao-čching zaskočil.
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„Mě překvapil taky,“ podotkla. „Předtím jsem si říkala, ať hlavně nejdu přes druhý servis, ale naštěstí se mi povedl. Jsem ráda, že jsem tuhle situaci zvládla, protože jsem byla strašně nervózní.“
Díky vítězství nad nasazenými trojkami jsou s Havlíčkovou na Prague Open podruhé v řadě ve finále. Před rokem titul nezískaly, podaří se jim to letos?
Čekají je britské soupeřky Harriet Dartová a Maia Lumsdenová, proti kterým se budou moct opřít o bouřlivou podporu z tribun. Na finálový blok má dorazit až šest tisíc diváků...
„Neříkejte to!“ vypálila napůl pobaveně a napůl vyděšeně Samson. Před tak početnou návštěvou totiž mladé naděje ještě nikdy své umění předvádět nemusely.
„Jsme v Česku, takže soupeřky mohou být ještě víc nervózní, protože všech těch šest tisíc lidí bude fandit proti nim,“ shodly se nakonec.
Na kurtu jim při společné souhře pomáhá, že jsou kamarádky, tudíž umí odlehčit i vypjaté situace.
„Když jsme ve druhém setu vedly 5:2 a soupeřky pak snížily, říkala jsem Lucce: Tak je to tady zase, jako v prvním setu. A ona na to: Lauro, buď ticho!“ líčila Samson. „A myslím, že nám to pomohlo.“
„Kdybychom v důležitých situacích byly nějak na nože, tak bychom je nemusely zvládnout,“ upozornila Havlíčková. „Je fajn, že se zvládneme i zasmát a že nám to klape jak lidsky, tak tenisově.“
Přestože se obě soustředí primárně na dvouhru, v níž je Samson na 150. místě světového žebříčku a Havlíčková na 226., ve čtyřhře mohou sbírat cenné zkušenosti. Zvlášť když vybojují takhle napínavé utkání.
„Vyzkoušíme si velkou atmosféru i stresové situace. A debl je skvělý doplněk i na postřeh na síti, servis a return,“ uvědomuje si Havlíčková.