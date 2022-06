Šokovala Serenu, ale uražená spoluhráčka ji sepsula: V tenise nemáš co dělat

„Napsala mi až dnes ráno. Nechala mě tam čekat až do hodiny před zápasem. Jsem hrozně smutná, zklamaná a naštvaná,“ vylila si Korpatschová zlost na Instagramu.

Tanová se oficiálně vymluvila na zranění stehna, mezi řádky lze ale jasně přečíst zprávu, že chtěla odpočívat po maratonském duelu s Williamsovou, kterou v úterý udolala po více než třech hodinách. Bitva skončila až před jedenáctou večerní londýnského času výsledkem 7:5, 1:6 a 7:6.

„Pokud jste zničení den po tříhodinovém zápase, tak nemáte v profesionálním tenisu co dělat. To je můj názor,“ opřela se do Francouzky uražená Němka.

„Není to ke mně fér, tohle jsem si nezasloužila. Přitom se mě před turnajem ptala ona, jestli si zahrajeme debla. Nebyla jsem to já, kdo se ptal,“ doplnila.

Drsnými slovy tak Tanové jistě aspoň trochu zkalila radost z výhry nad Williamsovou. Však taky sama Francouzka po senzačním skalpu 23násobné grandslamové přiznala, že je u vytržení.

„Nevím, co říct. Když jsem viděla los, bála jsem se. Je to legenda. Jako malá jsem ji sledovala v televizi. Doufala jsem, že uhraju aspoň jeden nebo dva gamy.“

Francouzka Harmony Tanová se soustředí na úder v prvním kole Wimbledonu.

Nakonec jich k vlastnímu překvapení poskládala tolik, že zvítězila. Ve čtvrtek bude chtít přidat další výhru: ve druhém kole narazí na Španělku Saru Sorribesovou.

A Williamsová, která se ve Wimbledonu objevila po téměř roční pauze a v září oslaví 41. narozeniny?

„Nevím, kde se objevím příště. Ale tahle porážka mě určitě donutí jít trénovat, protože jsem nehrála špatně a byla tak blízko... Jiná soupeřka by asi seděla mé hře líp, takže zápas můžu hodnotit jako: Dobře, Sereno, můžeš to dělat dál, jestli chceš.“

A tak se americká hvězda nejspíš vydrží v procesu minimálně do zářijového US Open, které jí nabídne jednu z posledních možností ukázat se před domácím publikem.

„Určitě mám spoustu motivace se zlepšovat a hrát doma.“