Autor: iDNES.cz , ČTK

17:03

Alexander Zverev vykročil na turnaji v Halle do boje o premiérovou trofej na trávě hladkým vítězství 6:2, 6:1 nad Marcosem Gironem. To však nebylo to nejpodstatnější. Tenisový duel přerušil nepříjemný incident z prvního setu, kdy spadl uvolněný reklamní banner na diváky, zasahovat museli zdravotníci.