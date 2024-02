Halepová po dopingovém nálezu žaluje kanadskou firmu o miliony dolarů

Halepová podala žalobu u soudu v New Yorku. Podle reakce zakladatele společnosti Quantum pro list The Globe and Mail tenistka pouze hledá obětního beránka.

Bývalá vítězka Wimbledonu a Roland Garros má zastavenou činnost od října 2022. Na US Open měla pozitivní test na zakázanou látku roxadustat, stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Nezávislý tribunál uvedl, že množství výživového doplňku, které požila, nemohlo mít za výsledek tak vysokou koncentraci roxadustatu v jejím pozitivním vzorku.

Halepová se proti trestu, který vyprší v říjnu 2026, odvolala ke sportovní arbitráži v Lausanne. Ta její případ projednávala na počátku února, verdikt se dá podle agentury AFP očekávat v řádu týdnů až měsíců.