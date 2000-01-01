náhledy
Nejen velká vítězství a líté boje o prestižní trofeje nabídla letošní tenisová sezona. Kromě sportovního zápolení zaujala fanoušky také mnoha divokými, úsměvnými a pozoruhodnými okamžiky, ať už šlo o emoční výbuchy, kuriózní skóre či netradiční účesy. Podívejte se na přehled těch nejzajímavějších momentů.
VÝLEV FRUSTRACE NA UNITED CUPU. Hned první akce roku, soutěž smíšených družstev United Cup, přinesla výbušný moment. Tomáš Macháč v semifinále proti Tayloru Fritzovi nevyužil dva mečboly, a když jeho soupeř ve druhém setu otočil z 2:5 na 6:5, český tenista si začal stěžovat na zdravotní potíže: „Jak mám hrát, vždyť mám křeče, ku*va! Už čtyři gamy, vole. Ty vole, já mám jednu nohu, jak mám proti němu hrát?“
Jeho emotivní proslov směrem k trenéru Danielu Vackovi obletěl svět. Frustrovaný Macháč utkání za stavu 7:6 a 5:6 vzdal, právě křeče ho ochromily už poněkolikáté za poslední dobu, což ho pořádně rozzlobilo.
DANIIL MEDVEDĚV NA AUSTRALIAN OPEN. Ruský tenista plnil na úvodním grandslamu sezony roli nasazené pětky, a tak se čekalo, že s hráčem z páté stovky žebříčku Kasiditem Samredžem si v prvním kole hladce poradí. Jenže Medveděv nečekaně prohrával 1:2 na sety, což ho tak rozezlilo, že raketou rozbil kameru umístěnou v síti. Nicméně nakonec postup vydřel.
Ve druhém kole už ale pětisetové drama nezvládl, bitvu s Learnerem Tienem dohrál před třetí ráno melbournského času. Po zápase vynechal tiskovou konferenci a celkově za chování na turnaji vyfasoval pokutu v přepočtu přes milion a půl korun.
ROZBITÁ SÍŤ NA AUSTRALIAN OPEN. Další podivnost v Melbourne. Osmifinále mezi Jannikem Sinnerem a Holgerem Runem muselo být na dvacet minut přerušeno, protože italský tenista v úvodu čtvrtého setu zahrál servis tak prudce a nešťastně, že uvolnil kovový čep, který poutá spodní část sítě ke kurtu.
Problém nejprve řešilo šest pracovníků, než přišel muž s červenou taškou, který se postaral o opravu. „Něco takového se stane nejspíš jednou za pět set zápasů. Je to velmi vzácné,“ říkal po utkání poražený Dán.
EMMA RADUCANUOVÁ V DUBAJI. Britskou tenistku ve druhém kole proti Karolíně Muchové obtěžoval stalker, kvůli jeho přítomnosti se šampionka US Open 2021 na kurtu dokonce rozplakala a schovávala se za umpire, na kterém sedí rozhodčí.
Pořadatelé muže z hlediště vyvedli a organizace WTA mu zakázala vstup na turnaje. Raducanuovou přispěchala utěšit i Muchová, jež nakonec duel vyhrála 7:6 a 6:4.
ARYNA SABALENKOVÁ NA ROLAND GARROS. Ve finále antukového grandslamu byla Běloruska velkou favoritkou, o to hůř pak porážku od Coco Gauffové vstřebávala. Na ceremoniálu nedokázala zadržet slzy a o pár minut později na tiskové konferenci se dopustila několika nešťastných výroků.
Jelikož v utkání spáchala 70 nevynucených chyb, prohlásila, že jednadvacetiletá Američanka zvítězila „ne díky tomu, že hrála úžasně, ale proto, že jsem udělala tolik chyb“. Za to, že výkon Gauffové znevážila, se soupeřce později omluvila.
DEBAKL VE FINÁLE WIMBLEDONU. Probojovala se do prvního grandslamového finále kariéry, ale odnesla si z něj otřesný zážitek. Američanka Amanda Anisimovová podlehla Ize Šwiatekové za pouhých 57 minut dvakrát 0:6.
Na kurtu se zcela sesypala, zapsala 28 nevynucených minel a pět dvojchyb. I když bezprostředně po zápase plakala, brzy se opět usmívala. A z nepříjemné zkušenosti se dokázala rychle otřepat. Do finále se probila i na US Open a sezonu zakončila jako světová čtyřka.
VETERÁNKA VENUS WILLIAMSOVÁ VÍTĚZÍ. Ve 45 letech nastoupila americká legenda ke svému prvnímu duelu po 16 měsících. A ve Washingtonu šokovala nejen celý tenisový svět, ale především svou o 22 let mladší soupeřku Peyton Stearnsovou, kterou zdolala 6:3 a 6:4.
Sedminásobná grandslamová šampionka se díky tomu stala nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od Martiny Navrátilové, které bylo ve Wimbledonu 2004 dokonce 47 let. A v kariéře plánuje pokračovat i v roce 2026.
DANIIL MEDVEDĚV NA US OPEN. Ruský bouřlivák se rozohnil snad ještě více než na začátku roku v Austrálii. V prvním kole se mu nelíbilo, že na kurt vešel fotograf zrovna ve chvíli, kdy jeho soupeř Benjamin Bonzi disponoval mečbolem. A rozpoutal peklo.
„Chce jít domů, lidi, nechce tu být. Je placený za zápas, a ne od hodiny,“ kritizoval do kamery rozhodčího. Sudí totiž Bonzimu po incidentu s fotografem přidělil opět první servis jako kompenzaci za vyrušení. Diváci se přiklonili na stranu Rusa a spustili pořádný povyk. Když hra pokračovala, Medveděv dotáhl manko 0:2 na sety, ale páté dějství prohrál.
ALCARAZOVY NOVÉ VLASY. S takovýmto účesem zahájil grandslam v New Yorku pozdější šampion Carlos Alcaraz. Když si totiž před turnajem chtěl nechat zkrátit vlasy, bratrovi ujela ruka a jediným možným řešením prý bylo oholit celou hlavu. „Někomu se to líbí, někomu ne. Baví mě, jak lidé reagují. Podle mě se teď neřeší nic jiného,“ culil se Španěl.
ALCARAZOVY NOVÉ VLASY. Sestřih jednoho z nejlepších hráčů současnosti se probíral i při Roland Garros. Tam si nechal vlasy upravit mezi prvním a druhým kolem a do Paříže za ním dokonce přiletěl jeho kadeřník. Ale mnozí fanoušci nebyli z výsledku dvakrát nadšení, účes prý byl nesouměrný a odfláknutý.
TOWNSENDOVÁ VS. OSTAPENKOVÁ NA US OPEN. Druhé kolo grandslamu v New Yorku mezi těmito tenistkami skončilo krátkou, ale vášnivou hádkou. „Řekla mi, že nemám úroveň, jsem nevzdělaná a že uvidím, co se stane, až budeme hrát mimo Spojené státy,“ tvrdila Američanka po utkání, které ovládla 7:5 a 6:1.
Lotyška reagovala: „Po zápase jsem soupeřce řekla, že neprokázala dostatečný respekt, protože se neomluvila za prasátko, které dala ve velmi důležitém momentu. To se mi stalo poprvé v životě.“ Townsendová poté vypadla v osmifinále, v němž proti Barboře Krejčíkové nevyužila osm mečbolů.
KOLIZE PŘI DAVIS CUPU. Belgický tenista Zizou Bergs se v kvalifikaci týmové soutěže takto omlouval Chilanovi Cristianu Garínovi, kterého při vzájemném zápase nechtěně srazil. Když ve třetím setu získal brejk na 6:5, v euforii vyskočil a protivníka, s nímž se zrovna míjel u sítě, trefil ramenem do obličeje.
Lékař Garína po krátkém ošetření uschopnil, ale on pokračovat odmítl a požadoval soupeřovu diskvalifikaci. Rozhodčí mu nevyhověl, místo toho ho potrestal za zdržování ztrátou gamu a Bergs tak dovedl Belgii k postupu. „Opravdu to nebylo úmyslné. Vyskočil jsem radostí z brejku a poté se rozběhl k lavičce. Měl jsem počkat, až projde kolem sítě. Hned jsem se omluvil, nikdo nechce soupeře zranit. Z takové výhry nemám dobrý pocit,“ reagoval. Belgie nakonec i díky němu postoupila až do semifinále.
Z FOTBALISTY TENISTOU. Někdejší kanonýr Diego Forlán přijal v rodné Uruguayi tenisovou výzvu a ve 45 letech nastoupil do čtyřhry na challengeru. Jeho partnerem byl Argentinec Federico Coria a v turnaji se dlouho nezdrželi, za tři čtvrtě hodiny uhráli pouhé tři gamy.
Forlán v dětství tenis hrál a na dvorec se postavil pět let po konci úspěšné fotbalové kariéry, kterou strávil v Manchesteru United nebo Atléticu Madrid. S Coriou dostali od pořadatelů challengeru ATP v jeho rodném Montevideu divokou kartu, bolivijskému páru Boris Arias, Federico Zeballos podlehli jasně 1:6 a 2:6.
