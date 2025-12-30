Hádky, výbuchy, stalker či účesy. Tenisová sezona zaujala i bizarními momenty

Autor:
  14:00
Nejen velká vítězství a líté boje o prestižní trofeje nabídla letošní tenisová sezona. Kromě sportovního zápolení zaujala fanoušky také mnoha divokými, úsměvnými a pozoruhodnými okamžiky, ať už šlo o emoční výbuchy, kuriózní skóre či netradiční účesy. Podívejte se na přehled těch nejzajímavějších momentů.
Daniil Medveděv v prvním kole US Open. Tomáš Macháč vysvětluje trenéru Danielu Vackovi, že ho v semifinále United Cupu... Tomáš Macháč v semifinále United Cupu skrečoval kvůli křečím. Ruský tenista Daniil Medveděv vzteky rozmlátil raketu v prvním kole Australian... Daniil Medveděv během maratonského zápasu druhého kola Australian Open. Pořadatelé opravují rozbitou síť v osmifinále Australian Open. Pořadatelé opravují rozbitou síť v osmifinále Australian Open. Britská tenistka Emma Raducanuová na turnaji v Dubaji Britská tenistka Emma Raducanuová na turnaji v Dubaji Smutná Aryna Sabalenková po prohraném finále Roland Garros. Objetí Coco Gauffové a Aryny Sabalenkové po finále Roland Garros. Amanda Anisimovová pláče kvůli prohře 0:6, 0:6 ve finále Wimbledonu.

