Hádky, výbuchy, stalker či účesy. Tenisová sezona zaujala i bizarními momenty
Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu
Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...
Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil
V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...
Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...
Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu
Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...
Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry
Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...
Manžel paní Nežádoucí. Pohodu na Labi nahradilo drama, teď se Shumate hledá
Rok přeplněný radostnými i dramatickými událostmi prožil americký basketbalista J. T. Shumate. V březnu mu manželka Mariah přivedla na svět dvě rozkošné dcerky, v květnu slavil s Nymburkem další...
Mr. Computer mi už neříkají. Novák o vášni pro kybernetiku či umělé inteligenci
Neprožívá lehkou sezonu. „Hned při prvním Světovém poháru v Ruce jsem se cítil zvláštně. Bolel mě chrup, nakonec se z toho vyklubal zánět na dásni,“ povídá běžec na lyžích Michal Novák. K tomu se...
Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky
Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...
Krejčí trefil bod pro Wolverhampton, Arsenal zničil Aston Villu čtyřmi góly
Nadupaný program anglické Premier League pokračoval v úterý večer šesti duely. Vedoucí Arsenal ve šlágru 19. kola zpražil třetí Aston Villu, která v soutěži držela osmizápasovou vítěznou sérii. Po...
Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat
Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...
Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink
Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.
Barcelona si v Eurolize pokazila závěr roku, Satoranskému s Veselým se nedařilo
Basketbalistům Barcelony ani českým reprezentantům v dresu katalánského klubu nevyšel poslední zápas roku a v 19. kole Euroligy doma podlehli 74:90 Monaku. Rozehrávač Tomáš Satoranský za 24 minut hry...
Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části
Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...
Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl
Vítězná premiéra! Hokejové Kladno pod novým koučem Tomášem Plekancem pookřálo, zastavilo sérii sedmi porážek v řadě a vzdálilo se extraligovému dnu. Karlovy Vary porazilo 3:1. „Viděl jsem jiné...
Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu
Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti...