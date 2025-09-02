Double Krejčíkové či pohádka Kvitové. Když se Čechům daří na grandslamech

Markéta Plšková
Čtyři Češi ve čtvrtfinále jednoho grandslamu? Situace, která se od vzniku samostatného státu v roce 1993 stala na letošním US Open díky Karolíně Muchové, Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové a Jiřímu Lehečkovi úplně poprvé. Už vícekrát však čeští tenisté dokázali, že na podnicích velké čtyřky umí zazářit. Přehled některých povedených turnajů nabízíme v článku.
Část 1/7

Wimbledon 2011

Při pohledu na název tohoto grandslamu a rok se vám na první dobrou jistě vybaví senzační titul Petry Kvitové. Ale víte, že Česko mělo v tomto ročníku londýnského majoru i zástupkyni ve vítězném páru ženské čtyřhry? V deblu totiž triumfovala Květa Peschkeová.

Petra Kvitová s trofejí wimbledonské vítězky v roce 2011.

Ale nejprve ke Kvitové. Ta se coby 21letá vyšvihla k senzační jízdě, až do čtvrtfinále procházela bez ztráty setu. A ve finále si vyšlápla na zkušenější Rusku Marii Šarapovovou, kterou porazila jednoznačně 6:3 a 6:4. „Je těžké najít nějaká slova. Držím v ruce tuhle trofej, dívají se na mě legendy. Jsem opravdu velmi šťastná,“ tetelila se tenkrát.

Povedený grandslam doplnili účastí v osmifinále Petra Cetkovská a Tomáš Berdych, ve čtyřhře se zaskvěla zmiňovaná Peschkeová. Bývalá deblová světová jednička uspěla na nejprestižnějším turnaji po boku Slovinky Katariny Srebotnikové.



