Jeho soupeřem bude domácí tenista, v druhém semifinále se střetnou Američané Ben Shelton a Frances Tiafoe.
Devětadvacetiletý Zverev první dvě kola letošního turnaje zvládl až v pěti setech, od té doby však neztratil ani jednu sadu. V pátek k tomu byl blízko především v druhém tiebreaku, v němž prohrával 4:6, ale prodloužit zápas Chačanovovi nepovolil. Díky čtyřem bodům za sebou třetí set získal a postoupil do šestého grandslamového finále v kariéře a třetího za sebou.
V New Yorku si Zverev v roce 2020 zahrál své první grandslamové finále, tehdy mu proti Rakušanovi Dominiku Thiemovi při vedení 2:0 na sety chyběly k titulu jen dva míčky.
Svou první grandslamovou trofej získal hamburský rodák letos na Roland Garros, následně prohrál ve finále Wimbledonu se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, jenž ve Flushing Meadows kvůli zranění chybí.
Třicetiletý Chačanov hrál třetí grandslamové semifinále, z toho druhé na US Open, ale premiérového finále se ani dnes nedočkal.
Grandslamový turnaj US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
Muži: