Wimbledon ONLINE: Nosková je ve čtvrtfinále proti Mertensové favoritkou

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Sledujeme online   14:00

Linda Nosková v osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

Desátý den grandslamového turnaje ve Wimbledonu určí zbylé dvě semifinalistky ženské dvouhry. O místo mezi nejlepší čtyřkou usiluje také Linda Nosková proti Belgičance Elise Mertensové, zápas sledujte od 14 hodin v podrobné online reportáži. Pokud česká tenistka uspěje, doplní v semifinále krajanku Karolínu Muchovou, která postoupila v úterý.

Nosková v Londýně potvrzuje skvělou formu. Postupem do čtvrtfinále si ve Wimbledonu vytvořila nové maximum a zároveň vyrovnala svůj nejlepší grandslamový výsledek – mezi nejlepší osmičku postoupila ještě předloni na Australian Open. Nyní má druhou šanci se poprvé v kariéře prodrat do semifinále, což se jí zatím nepovedlo.

ONLINE: Linda Nosková vs. Elise Mertensová

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Cesta dvanácté tenistky světa nebyla zcela přímočará, ve druhém a třetím kole musela zvládnout třísetové duely. Naopak osmifinále proti Madison Keysové ze Spojených států vyhrála ve dvou setech.

Proti Mertensové, které v žebříčku patří 27. místo, je to také souboj generací. Zatímco Nosková se ve svých 21 letech nachází stále spíše na začátku profesionální kariéry, Belgičanka – která je na den přesně o devět let starší – toho má odehráno výrazně více. Také ona je ale ve čtvrtfinále Wimbledonu poprvé, minule vyřadila ve dvou setech Marii Bouzkovou.

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„Moc ji neznám,“ řekla Nosková před zápasem. „Vím, že se snaží být agresivní, jak jen to jde. To ale já také. Nemyslím, že uvidíme hodně dlouhých výměn nebo pomalých her. Nikdy jsme spolu ani netrénovaly, ale občas je dobré jít do zápasu s čistou hlavou,“ dodala.

Češka vyhrála devět z posledních deseti zápasů a i nyní je v pozici mírné favoritky. Podaří se jí navázat na dosavadní herní pohodu a natáhnout své tažení turnajem? Vítězka vyzve v semifinále Ukrajinku Martu Kosťukovou, nebo Italku Jasmine Paoliniovou.

Pokud Nosková vyhraje, doplní mezi nejlepší čtyřkou krajanku Muchovou a český tenis by díky tomu měl po dvanácti letech dvě hráčky v semifinále Wimbledonu. V roce 2014 to zvládly Petra Kvitová s Lucií Šafářovou a o finále si tehdy zahrály proti sobě. Z postupu se radovala Kvitová, která poté celý turnaj vyhrála.

Co dalšího nabízí desátý den Wimbledonu

  • Také muži bojují o zbylé dvě místenky v semifinále. Hrát bude mimo jiné Alexander Zverev, třetí hráč světa a vítěz nedávného Roland Garros. Jeho soupeřem bude světová sedmička Taylor Fritz.
  • Annu Siskovou a Polku Katarzynu Piterovou čeká čtvrtfinále ženské čtyřhry, jejich soupeřkami jsou nasazené dvojky Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Brazilka Luisa Stefaniová.

Středeční program Wimbledonu:

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Kosťuková (12-Ukr) - Paoliniová (13-It.), Cobolli (9-It.) - Fery (Brit.)

Kurt č. 1 (14:00): Nosková (9-ČR) - Mertensová (25-Belg.), Fritz (6-USA) -Zverev (2-Něm.)

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Nosková vs. MertensováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 8. 7. 2026:Nosková vs. Mertensová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Viďmanová vs. AnsariováTenis - - 8. 7. 2026:Viďmanová vs. Ansariová //www.idnes.cz/sport
8. 7. 23:00
  • 1.09
  • -
  • 5.83
Daniel vs. KolářTenis - - 9. 7. 2026:Daniel vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
9. 7. 09:00
  • 1.59
  • -
  • 2.23
Muchová vs. GauffováTenis - Dvouhra - semifinále - 9. 7. 2026:Muchová vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
9. 7. 14:30
  • 1.88
  • -
  • 2.02
Program a výsledky
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Výsledky

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