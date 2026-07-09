Gauffová o Muchové: Úspěch si zaslouží! A zahozený mečbol? Zpanikařila jsem

„Lidé, kteří tenis nesledují, si řeknou: Proč jsi to udělala? Nakonec to bylo jen moje rozhodnutí. Bylo v tu chvíli správné? Možná ne. Ale kdyby mi ten úder vyšel, všichni by říkali, jak neuvěřitelně odvážný a rozhodující to byl míč,“ líčila Američanka na tiskové konferenci.
Ve čtvrtečním zápase několik kraťasů zvládla, a tak se dá pochopit, že místo jednoduché smeče chtěla k ukončení duelu zvolit právě tuto atraktivnější variantu. Ale nepovedlo se. A Muchová si mohla oddechnout, protože byla opravdu jen kousek od vyřazení.
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„Takový tenis prostě je. Některé body rozhodnou úplné maličkosti,“ pokračovala Gauffová v rozboru. „Return od Karolíny se navíc vrátil na dost nepříjemné místo. Odskok míče mě trochu zaskočil a já zpanikařila. Myslím, že právě z takových momentů se člověk učí. Příště budu mít jasnější plán, co chci udělat.“
Ačkoliv by se mohlo zdát, že bude dvojnásobná grandslamová šampionka z USA zklamaná, prohru přijala poměrně dobře. „Je těžké to vstřebat, ale vlastně jsem spokojená,“ hodnotila.
„Samozřejmě jsem byla strašně blízko, o těch klíčových momentech budu ještě dlouho přemýšlet. Ale je tam spousta pozitiv. Nechala jsem na kurtu úplně všechno, nemám žádné výčitky.“
O čem Gauffová ještě mluvila?
O utkání: „Je to zápas, na který budu vzpomínat celou kariéru. Mrzí mě, že jsem skončila na straně poražené, ale když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si: Tohle byla opravdu zábava.“
O mečbolu: „Kdybych ten bod hrála znovu, asi bych zkusila forhendový slice po lajně. Míč nevyskočil moc vysoko. Ani nevím, jestli bych hrála klasický forhend. Musím se na ten bod znovu podívat. Ale je to zkušenost. Vím, že to příště můžu zvládnout lépe a že v takových chvílích je lepší zvolit bezpečnější řešení.“
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O Muchové: „Vždycky jsem říkala, že je velmi úspěšná hráčka, ale podle mě si zaslouží ještě větší úspěchy. Karolína je soupeřka, kterou nechcete potkat v žádné fázi turnaje. Mám obrovský respekt k její hře i k tomu, jaká je mimo kurt.“
O tom, že byla v semifinále jedinou grandslamovou vítězkou: „Upřímně jsem se ani necítila jako favoritka. Možná mám v těchto fázích turnajů víc zkušeností než ostatní hráčky, ale všechny jsme skvělé tenistky. Minulost je minulost. Nemyslím si, že by to hrálo velkou roli.“
O vyrovnání se s prohrou: „Zvenčí to možná vypadá hodně bolestivě, ale já se soustředím na to, že ve druhém kole jsem prohrávala 4:7 v super tiebreaku a nakonec jsem tady. Měla jsem mečbol. Upřímně jsem ani nečekala, že už letos tady dojdu do semifinále.“
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O letošním Wimbledonu: „Udělala jsem velký pokrok, což mě hodně motivuje. Bez ohledu na výsledek je to pro mě průlomový turnaj. Přesně něco takového jsem potřebovala. Příští rok přijedu do Wimbledonu sebevědomější a snad i jako lepší hráčka.“
O sobotním finále: „Ještě nevím, jestli se na něj podívám, možná ano. Na druhou stranu to pořád trochu bolí. Byla jsem tak blízko, že se mi na to možná nebude chtít dívat. Zároveň jsem fanoušek tenisu. Holky určitě předvedou skvělý zápas.“