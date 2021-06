Sny velké, ambice vyšší. Gauffová půjde do střetu s Krejčíkovou hladovější

Grandslamové osmifinále okusila už v patnácti letech. A dokonce dvakrát. Proto když v pondělí na Roland Garros vlétla do dalšího pokusu, nepůsobila vylekaně či uspokojeně z dobrého výsledku. „Jo, to jsem si mohla říct, ale šla jsem do toho hladovější, tentokrát jsem chtěla víc,“ líčila Cori Gauffová. Stále teprve 17letá Američanka úspěchu dosáhla, ve čtvrtfinále bude soupeřkou Barbory Krejčíkové.