Gaudenzi povede ATP coby předseda i dál. Mandát mu skončí v roce 2028

Dvaapadesátiletý Gaudenzi vede ATP od října 2020. Bývalý osmnáctý hráč světového žebříčku a vítěz tří turnajů tehdy nahradil Brita Chrise Kermodea, jenž funkci zastával od roku 2014. V létě 2023 byl zvolen na další dva roky.
Od jeho nástupu do čela organizace vzrostly na okruhu ATP odměny pro hráče o 100 milionů dolarů (asi 2,056 miliardy korun). V minulém roce dosáhly rekordních 269,6 milionu dolarů (5,541 miliardy korun), v součtu s grandslamy dokonce na 400 milionů dolarů (8,225 miliardy korun).
V novém funkčním období se chce Gaudenzi zaměřit na strukturu odměn pro hráče, žebříčky, formáty soutěží a optimalizaci kalendáře. Právě příliš nabitý program je v poslední době častým terčem kritiky tenistů. Gaudenzi ho ale obhajoval s argumentem, že hráči jsou nezávislí a mohou sami rozhodovat o vlastním rozvrhu.
„Když se ohlížím na to, čeho jsme dosáhli, vidím sport s pevnějšími základy než kdy dříve, podpořený rekordním růstem, který svědčí o potenciálu tenisu. Je čas pokračovat dál,“ řekl Gaudenzi.