Gaudenzi povede ATP coby předseda i dál. Mandát mu skončí v roce 2028

Autor: ,
  16:24
Andrea Gaudenzi povede mužskou tenisovou asociaci ATP do roku 2028. Bývalý italský hráč a současný předseda byl zvolen na třetí funkční období a v čele organizace zůstane další dva roky.

Andrea Gaudenzi, šéf tenisové ATP. | foto: AP

Dvaapadesátiletý Gaudenzi vede ATP od října 2020. Bývalý osmnáctý hráč světového žebříčku a vítěz tří turnajů tehdy nahradil Brita Chrise Kermodea, jenž funkci zastával od roku 2014. V létě 2023 byl zvolen na další dva roky.

Od jeho nástupu do čela organizace vzrostly na okruhu ATP odměny pro hráče o 100 milionů dolarů (asi 2,056 miliardy korun). V minulém roce dosáhly rekordních 269,6 milionu dolarů (5,541 miliardy korun), v součtu s grandslamy dokonce na 400 milionů dolarů (8,225 miliardy korun).

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

V novém funkčním období se chce Gaudenzi zaměřit na strukturu odměn pro hráče, žebříčky, formáty soutěží a optimalizaci kalendáře. Právě příliš nabitý program je v poslední době častým terčem kritiky tenistů. Gaudenzi ho ale obhajoval s argumentem, že hráči jsou nezávislí a mohou sami rozhodovat o vlastním rozvrhu.

„Když se ohlížím na to, čeho jsme dosáhli, vidím sport s pevnějšími základy než kdy dříve, podpořený rekordním růstem, který svědčí o potenciálu tenisu. Je čas pokračovat dál,“ řekl Gaudenzi.

Vstoupit do diskuse
Témata: ATP, Andrea Gaudenzi
Tipsport - partner programu
Kolář vs. KotovTenis - - 5. 2. 2026:Kolář vs. Kotov //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.37
  • -
  • 1.58
Fruhvirtová vs. BoulterováTenis - - 5. 2. 2026:Fruhvirtová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.27
  • -
  • 1.63
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.36
  • -
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Gaudenzi povede ATP coby předseda i dál. Mandát mu skončí v roce 2028

Andrea Gaudenzi, šéf tenisové ATP.

Andrea Gaudenzi povede mužskou tenisovou asociaci ATP do roku 2028. Bývalý italský hráč a současný předseda byl zvolen na třetí funkční období a v čele organizace zůstane další dva roky.

5. února 2026  16:24

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Zachraňte snowboarding. Ledecká vyzývá ke sledování olympijských her

Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských...

Olympijská soutěž v paralelním obřím slalomu má nejistou budoucnost. Organizační výbor her v roce 2030 totiž navrhl vyřazení této disciplíny z programu. Snowboardisté z celého světa proto na...

5. února 2026  16:02

ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

Sledujeme online
Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí...

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa...

5. února 2026  15:53

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  15:53

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...

5. února 2026  15:30

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

Téměř půl milionu přehrání během několik hodin si vysloužilo krátké video z přípravy olympijské curlingové dráhy. Zachycuje muže, který se krátkými, rychlými krůčky pohybuje po ploše s postřikovačem...

5. února 2026  14:44

Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Finské hokejistky slaví zisk bronzové medaile na olympijských hrách v...

Zápas Finsko - Kanada na olympijském turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen ze čtvrtka na 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v...

5. února 2026  14:20

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Švédský tenista Leo Borg

Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna...

5. února 2026  14:15

Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Sára Bejlek deklasovala v Abú Zabí britskou tenistku Sonay Kartalovou 6:0, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA Tour. Dvacetiletá Češka zvítězila nad 61. hráčkou světa a...

5. února 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.