Osmatřicetiletý francouzský showman, který momentálně figuruje na 42. pozici světového žebříčku, se na urážky rozhodl reagovat po vypadnutí z turnaje ve Stuttgartu, kde v prvním kole podlehl Američanu Alexi Michelsenovi 4:6, 6:4 a 3:6.

A vzhledem k neúspěchu mu „fanoušci“, kteří se rozhodli vsadit na něj peníze, houfně psali nenávistné zprávy. Monfils se na ně ve videu na Instagramu obrací a snaží se jim domluvit.

Univers Tennis 🎾 @UniversTennis Insulté après sa défaite à Stuttgart, Gaël Monfils a réagi avec humour sur Instagram :



🗣️ « Vraiment ? Vous pariez encore sur moi ? Premier tournoi sur gazon ! Vous dites que je suis nul, je le sais, vous le savez, et vous pariez sur moi ? Qui est le débile entre vous et moi ? » https://t.co/llqnzlBlFR oblíbit odpovědět

„Tohle není finanční rada, ale opravdu na mě pořád sázíte? Na svém prvním letošním turnaji na trávě hraju s Alexem Michelsenem, kterému je dvacet a je 35. na světě, a vy stejně vsadíte na mě?“

„Píšete mi, že jsem sr**ka. Já vím, že jsem sr**ka, všichni víme, že jsem sr**ka, ale vy na mě stejně vsadíte? Tak kdo z nás je ten hloupější?“

Podobně odlehčeně si utahoval i ze vzkazů, které mu přejí, ať ho postihne vážná zdravotní újma. „Se zlomenou nohou už jsem dokonce i hrál, tak se za to nemodlete. Já netrpím, omlouvám se.“

A i když se bývalý šestý hráč světa dotkl vážnějšího tématu – rasismu, se kterým se často setkává – vtipkovat nepřestal.

„Jsme v roce 2025 a pořád na mě vytahujete mou barvu pleti. Co to má společného s tenisovým výkonem? Vím, že jsem hezký, říkají mi to mamka i má žena. A jestli chcete vypadat trochu jako já, zůstaňte chvíli na slunci. Jen prosím, použijte opalovací krém.“

Na závěr poprosil, ať hateři vynechají jeho rodinu. „Jestli si chcete na někom vylívat zlost, dělejte to jen na mě. Když k tomu ještě přidáte další lidi, karma bude opravdu špatná. Věřte mi.“

Monfils, pro něhož je tráva nejslabším povrchem a ve Wimbledonu se nejdál dostal do osmifinále v roce 2018, tak ukázal, že umí bavit nejen kulišárnami na kurtu, ale i slovním humorem.