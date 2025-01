Přiznání Dabrowské. Turnaj mistryň a olympijský bronz vyhrála i s rakovinou

„Jak může něco tak malého způsobit tak velký problém? Tuhle otázku jsem si kladla, když mi v polovině dubna diagnostikovali rakovinu prsu. Vím, že tohle oznámení bude pro mnohé z vás šok, ale jsem v pořádku a budu v pořádku. Včasné odhalení zachraňuje životy,“ napsala 32letá Kanaďanka na úvod obsáhlého prohlášení.

Bulku v levém prsu si našla sama už na jaře 2023, ale tehdy jí doktoři řekli, že se nemusí ničeho obávat. Jenže o rok později se Dabrowské zdálo, že se bulka zvětšuje, tudíž zamířila na vyšetření. A po biopsii se dozvěděla drsný verdikt: Máte rakovinu.

„Doufáte, že taková slova nikdy neuslyšíte, život se vám najednou převrátí vzhůru nohama.“

Houževnatá Kanaďanka se do boje se zákeřnou nemocí pustila s takovým odhodláním, že dál pokračovala v tenisové kariéře.

Prozradila, že po dvou operacích jí trenér Patrick Daciek musel simulovat nadhoz míče při jejím podání, neboť ona sama nebyla schopná zvednout levou ruku dostatečně vysoko.

„Tohle bylo dva týdny před turnajem v Nottinghamu,“ napsala na Instagram společně se smějícími se smajlíky.

Mimochodem, na tomto podniku po boku Erin Routliffeové slavila titul, se stejnou spoluhráčkou poté dokráčela až do finále Wimbledonu, v němž nestačily na Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou.

Gabriela Dabrowská (vlevo) se motivuje s parťačkou Erin Routliffeovou ve finále Wimbledonu.

Aby se Dabrowská mohla travnatého grandslamu a následujících olympijských her zúčastnit, dokonce si odložila další léčbu. A v Paříži společně s Félixem Augerem-Aliassimem ukořistila bronz ve smíšené čtyřhře.

Sezonu zakončila trofejí z Turnaje mistryň v Rijádu, kde s Routliffeovou ve finále oplatily porážku z Londýna Siniakové a Townsendové.

„Vzhledem k tomu, co všechno se dělo, mi to přišlo neuvěřitelné,“ přiznává s odstupem.

Se svým příběhem se rozhodla svěřit až později, protože si chtěla vše vyřešit nejdříve v soukromí a s nejbližšími.

„Teď už lépe chápu svou léčbu, vedlejší efekty a jak je mám zvládat.“

Erin Routliffeová (vlevo) a Gabriela Dabrowská s trofejí pro vítězky čtyřhry na Turnaji mistryň.

Vyzdvihla důležitost včasné diagnózy, doufá, že svým příběhem pomůže inspirovat ostatní.

„Když se hrozba, že ztratím všechno, o co jsem celý život usilovala, stala reálnou možností, dokázala jsem opravdu ocenit to, co mám,“ bilancuje. „Mé nastavení se změnilo od ‚tohle musím dělat (hrát tenis a neplýtvat svými dovednostmi)‘, na ,tohle můžu dělat‘. Touto optikou dokážu mnohem snáz najít radost v oblastech mého života, které mi předtím připadaly velmi těžké.“

Její oznámení se setkalo s pozitivní odezvou ze strany dalších tenistek.

„Jsi úžasná, díky za sdílení,“ napsala jí do komentářů k příspěvku Coco Gauffová.

„Opravdová inspirace,“ přidala Madison Keysová.

A její parťačka Routliffeová dodala: „Mám velké štěstí, že můžu hrát po tvém boku. Snad se budeme v roce 2025 více usmívat.“