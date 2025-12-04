RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Péče o špičkové tenisty na grandslamových turnajích je extrémně rychlá. Na vyřešení zdravotního problému na kurtu vymezují pravidla pouze 3 minuty, na diagnózu má tedy fyzioterapeut zhruba jednu. „Na kurtu člověk musí mít systém. Když bolí bederní páteř, musím se rychle rozhodnout, jestli pomůže více manuální technika, protahování, aktivace svalu, nebo mobilizace,“ vysvětluje Novotný.
Důležité je podle něj neztrácet čas hledáním oficiální diagnózy, ale najít „vzorec zranění“ – konkrétní poškozenou strukturu, která vyžaduje specifický přístup. V takové chvíli je spolehnutí se na slova sportovce, který své tělo dokonale zná, klíčové.
Rychlá pomoc má ale své limity. U natrženého svalu jde spíš o to, aby se stav nezhoršoval, výron kotníku se tejpuje a zablokovaná záda se dají za pár minut mobilizací „odblokovat“. „Stane se také, že tenistovi doporučím, aby dál nehrál,“ dodává Novotný.
Tlak milionů diváků? Léčím všechny stejně
Práce ve finále Wimbledonu před zraky milionů diváků by mnohé paralyzovala. Novotný však od sebe tlak odděluje. Řídí se prý pravidlem otce medicíny Hippokrata: Všechny léčit se stejným zápalem.
„Je jedno, jestli je to hráč, který vydělává desítky milionů, nebo člověk, který si kvůli bolesti nebude moci hrát s dětmi. Ten finanční tlak od sebe dávám pryč a snažím se jen léčit na základě biomechanických pravidel a vědeckých výzkumů,“ říká.
Jistotu mu dodává jak letitá praxe, tak fakt, že k nejlepším tenistům světa by se fyzioterapeut bez prověřených výsledků a zkušeností vůbec nedostal.
Proč utéct z běžícího pásu
Podle Novotného je největším prohřeškem moderní doby nedostatek pohybu a závislost na technologiích, které nám diktují, kdy se napít nebo hýbat. „Přestáváme poslouchat vlastní tělo,“ varuje.
K trendu chození do posiloven říká: „I když je posilovna skvělým místem pro sociální vazby a pohyb, má svá úskalí. Lidé, hlavně mladí, kopírují své idoly z MMA nebo sociálních sítí. Neuvědomují si, že každý jsme jiný. Na stejný trénink a stravu bude každý reagovat odlišně.“
A proč bychom měli raději běhat v parku než na páse? Podle Novotného běžecký pás posiluje pouze přední svalové řetězce, které jsou už tak dostatečně silné, a „okrádá“ nás o práci těch zadních. „Na páse za vás polovinu práce udělá stroj. Navíc přicházíte o pozitivní účinky negativních iontů v přírodě.“ Jeho rada? Běhat raději venku. Anebo si na páse aspoň část času zaběhat pozadu – tuto techniku prý používala i Karolína Plíšková.
