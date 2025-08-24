Fucsovics ovládl turnaj ve Winston-Salemu, Šnajderová slavila v Monterrey

Fucsovics prošel do finále bez boje po odstoupení Američana Sebastiana Kordy. Bez problémů mířil za trofejí až do stavu 6:3 a 5:1, nakonec druhou sadu získal až v tie-breaku (7:3). Třetí triumf přidal ke dvěma antukovým z loňského turnaje v Bukurešti a ze Ženevy v roce 2018. Ve světovém žebříčku si Fucsovics polepšil z 94. místa na 63. pozici.
Stejně jako Van de Zandschulp nyní zamíří na poslední grandslam sezony US Open do New Yorku.
Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu
(tvrdý povrch, dotace 798.335 dolarů):
Dvouhra - finále:
Ruské finále v Monterrey vyhrála Šnajderová
Ruské finále na turnaji WTA v mexickém Monterrey vyhrála Diana Šnajderová. Jekatěrinu Alexandrovovou v sobotu porazila 6:3, 4:6, 6:4 a slaví pátý titul.
Výše nasazená přitom byla Alexandrovová, které ve světovém žebříčku patří 12. místo. Hned na úvod rozhodující třetí sady ale přišla o podání a ztrátu už nedotáhla. Třicetiletá Ruska v sobotu nastoupila k dvěma zápasům, nejprve k semifinálové dohrávce proti Marii Bouzkové, která duel po prvním setu skrečovala.
O devět let mladší Šnajderová hrála na okruhu WTA šesté finále a popáté za sebou uspěla. Loni získala tituly v Chua Chinu, Bad Homburgu, Hongkongu a Budapešti.
Turnaj žen v Monterrey
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: