Fucsovics ovládl turnaj ve Winston-Salemu, Šnajderová slavila v Monterrey

  8:24
Tenisový turnaj ve Winston-Salemu ovládl třiatřicetiletý Maďar Márton Fucsovics. Ve finále zvítězil 6:3, 7:6 nad Boticem van de Zandschulpem z Nizozemska a dočkal se třetího titulu, na tvrdém povrchu premiérového.

Márton Fucsovics s trofejí pro vítěze turnaje ve Winston-Salemu. | foto: ČTK

Fucsovics prošel do finále bez boje po odstoupení Američana Sebastiana Kordy. Bez problémů mířil za trofejí až do stavu 6:3 a 5:1, nakonec druhou sadu získal až v tie-breaku (7:3). Třetí triumf přidal ke dvěma antukovým z loňského turnaje v Bukurešti a ze Ženevy v roce 2018. Ve světovém žebříčku si Fucsovics polepšil z 94. místa na 63. pozici.

Stejně jako Van de Zandschulp nyní zamíří na poslední grandslam sezony US Open do New Yorku.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 798.335 dolarů):

Dvouhra - finále:
Fucsovics (Maď.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 7:6 (7:3).

Ruské finále v Monterrey vyhrála Šnajderová

Ruské finále na turnaji WTA v mexickém Monterrey vyhrála Diana Šnajderová. Jekatěrinu Alexandrovovou v sobotu porazila 6:3, 4:6, 6:4 a slaví pátý titul.

Výše nasazená přitom byla Alexandrovová, které ve světovém žebříčku patří 12. místo. Hned na úvod rozhodující třetí sady ale přišla o podání a ztrátu už nedotáhla. Třicetiletá Ruska v sobotu nastoupila k dvěma zápasům, nejprve k semifinálové dohrávce proti Marii Bouzkové, která duel po prvním setu skrečovala.

O devět let mladší Šnajderová hrála na okruhu WTA šesté finále a popáté za sebou uspěla. Loni získala tituly v Chua Chinu, Bad Homburgu, Hongkongu a Budapešti.

Turnaj žen v Monterrey

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - finále:
Šnajderová (3-Rus.) - Alexandrovová (2-Rus.) 6:3, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - finále:
Melicharová-Martinezová, Bucsaová (4-USA/Šp.) - Panovová, Kuo Chan-jü (3-Rus./Čína) 6:2, 6:0.

