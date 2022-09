Fruhvirtová je poprvé v elitní stovce, v žebříčku si polepšila i Siniaková

Fruhvirtová během posledních tří týdnů vyletěla v žebříčku téměř o sto míst. Před US Open byla na 167. příčce a poté, co v New Yorku při grandslamové premiéře postoupila do druhého kola, vylepšila své postavení na 130. pozici. Minulý týden v Indii pak talentovaná Češka vyhrála poprvé turnaj elitního okruhu, což jí vyneslo posun o 56 míst. V první světové stovce je pražská rodačka nejmladší hráčkou.

Úspěšný týden má za sebou také Siniaková, jež bezprostředně po triumfu ve čtyřhře s Barborou Krejíčkovou na US Open spěchala do Slovinska, kde dokráčela až k turnajovému prvenství. Šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se díky třetímu singlovému titulu v kariéře a prvnímu po pěti letech posunula v pořadí WTA Tour o 33 míst.

Žebříčky ATP A WTA

Českých tenistek je aktuálně v Top 100 osm, nejvýše z nich postavené Petře Kvitové patří 18. pozice.