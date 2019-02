Americký sen tenisového mladíka. Úspěch slavil po vzoru LeBrona

Lepší dárek si k 21. narozeninám americký tenista nadělit nemohl. Po vítězství v urputné bitvě s dvacátým nasazeným Grigorem Dimitrovem nechtěl opustit Melbourne Arenu.

Na třetím největším stadionu v areálu líbal domodra zbarvený beton, užíval si každou sekundu hlasitého potlesku, který mu věnovaly tribuny. A opět předvedl pro sebe už tak ikonickou oslavu.

Soupeř pro čtvrtfinále Frances Tiafoe, 39. hráč žebříčku, mezi osmičkou nejlepších vyzve světovou dvojku Rafaela Nadala.

„Všiml jsem si, že americká ESPN to vysílala. LeBron (James, jeden z nejlepších basketbalistů všech dob) to viděl a psal mi na instagramu. On ví, kdo jsem! To je tak skvělé,“ radoval se na tiskové konferenci Tiafoe.

Před novináři se neostýchal. Spíše naopak.

Neustále se usmíval, některé věty zopakoval. „Je to celé bláznivé, je to opravdu bláznivé. Nemůžu tomu uvěřit,“ pokračoval.

Gratulací se sneslo opravdu mnoho. A přišly i ty z africké Sierra Leone, odkud Tiafoeovi rodiče emigrovali v devadesátých letech. „Gratulovali mi bratranci a sestřenice,“ řekl Tiafoe.

Z bídy mezi smetánku

Jeho příběh platí za téměř přesnou definici spojení „americký sen“.



Tiafoeův otec se v roce 1993 rozhodl opustit africký kontinent kvůli občanské válce, která zrovna v jedné z nejchudších zemí světa vypukla. Nové místo pro život společně s manželkou Alphinou našel v Marylandu.

Přes různé pozice se Constant dostal až k práci údržbáře v tenisovém centru v College Parku nedaleko Washingtonu. Postupně se čtyřčlenná rodina (Frances má dvojče Franklina) nastěhovala v areálu do kanceláře s jedním oknem.

A malý Frances začal být okamžitě v kontaktu s tenisem. Zatímco před areálem parkovala nejluxusnější vozidla, on pomáhal tátovi s vynášením odpadků a dalšími pomocnými pracemi. Když poté našel chvilku času, přemlouval ostatní, aby s ním odehráli pár výměn.

„On si tenis nevybral, tenis si vybral jeho,“ řekl Ray Benton deníku New York Times, který o Tiafoeovi napsal už v roce 2012 rozsáhlý profil.



Trénovat mladý sportovec s ostatními dětmi nemohl. Cena ročního členství v klubu šplhala k téměř 25 tisícům dolarů ročně, jeho otec za 12 měsíců vydělal o čtyři tisíce méně.

Pinkání o zeď skončilo až v osmi letech, kdy Tiafoea začal trénovat Michail Kuzněcov. „Koupil mi boty, vozil po turnajích, stal se druhým otcem,“ vzpomíná Tiafoe.

Dárky pro rodinu Po průlomové sezoně 2017 se rozhodl Frances Tiafoe koupit oběma rodičům nemovitosti. Mamince Alphině koupil dům v Marylandu, otci Constantovi zase byt v Orlandu. „Chtěl jsem, aby rodina začala žít v jiných podmínkách,“ řekl Tiafoe. Jeho matka ho provází na většině turnajů, nechybí ani v Melbourne. „Rodině jsem změnil život. Dnes jsem pro ni hrál,“ doplnil.

Ve 14 letech už byl Tiafoe nejlepším Američanem ve své kategorii. A vzestup pokračoval: na žebříčku mezi juniory se vyšplhal na druhé místo, postupně o sobě dával vědět i na turnajích mezi elitou.

Při premiérovém ročníku Laver Cupu zavítal do Prahy, když ho do výběru světa pozval legendární John McEnroe.

„Před letošní sezonou jsem trenérovi (Zack Evenden) řekl, že chci prorazit mezi nejlepší,“ netajil Tiafoe.

Na úvodním grandslamu sezony za ambiciózním cílem vykročil náramně.