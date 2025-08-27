„Jsem obětí a naprosto nevinný,“ uvedl zkušený novinář v SMS zprávě pro Daily Mail. „Z celé situace se stal lynč, a přestože jsem nic neudělal, nesu těžké následky.“
Incident na stadionu Louise Armstronga vznikl, když fotograf Acar nečekaně vstoupil na kurt ve chvíli, kdy Francouz Benjamin Bonzi podával na mečbol. Rozhodčí následně nechal pokažený servis opakovat, což Medveděva rozčílilo tak, že sedm minut burcoval diváky, třískal raketou o zem a dožadoval se spravedlnosti.
Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil
Devětadvacetiletý Rus, nasazený jako číslo 13, nakonec set získal a vynutil si pátou sadu, přesto však zápas prohrál.
Acar ale tvrdí, že na kurt vstoupil na pokyn pořadatelů. „Pokud existuje kamerový záznam, bude vidět, že jsem se dvakrát vrátil k oficiálnímu zástupci a nevstoupil. Až potřetí mě vyzval, že je hra přerušená, ať jdu na kurt,“ brání se.
Fotograf, jenž má za sebou zkušenosti z prezidentských návštěv, summitů NATO i mistrovství světa ve fotbale, zdůrazňuje, že by nikdy neudělal takovou chybu: „Nejsem typ fotožurnalisty, který by se zachoval takhle neprofesionálně.“
Tvrdí také, že celá záležitost ho poznamenala: „Od včerejší noci jsem zestárl o deset let.“ Proto nyní jedná se svými zaměstnavateli i právníky o dalším postupu.
Organizátoři US Open však mají jinou verzi. Podle jejich vyjádření Acar nerespektoval jasné pokyny ochranky i rozhodčího na židli, aby zůstal na svém místě. „Fotograf tyto instrukce ignoroval a vstoupil na kurt mezi podáními při mečbolu. Z tohoto důvodu mu byla odebrána akreditace pro US Open 2025.“