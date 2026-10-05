Forma z Davis Cupu, nový kouč a drtivý servis. Zdolá rozjetý Lehečka i Alcaraze?

V součtu s povedeným vystoupením v reprezentačním dresu si 24letý český tenista vypracoval sérii už šesti výher v řadě. Ukazuje tak, že formu, kterou v O2 areně pocítili Američané Shelton a Tien, si drží i po přesunu do Asie na individuální turnaje.
V Tokiu začal třísetovými výhrami nad Belgičanem Bergsem a Francouzem Humbertem, ve čtvrtfinále smetl dvakrát 6:1 Valleja z Paraguaye a v pondělním semifinále předčil Monačana Vacherota.
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Světovou čtrnáctku porazil 6:4 a 6:2, hrál agresivně, a především výtečně podával. Za celý zápas ztratil při vlastním servisu pouze čtyři míče! Oficiální statistiky ATP mu za jeho výkon daly 9,5 bodu z deseti možných.
„Cítil jsem, že mi servis jde, přitom v rozehrávce mi to tak nepřišlo. Měl jsem trochu ztuhlou paži, ale zapracovali jsme na tom,“ popisoval v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
„Zdejší podmínky mi sedí a společně se zlepšeními, která jsem v posledních pár týdnech udělal, to funguje. Taky se cítím dobře od základní čáry, což mi při podání dává sebevědomí navíc.“
Za posun ve hře vděčí i novému trenérovi Frédéricu Fontangovi. S francouzským koučem začal spolupracovat po Wimbledonu a už během zmíněného Davis Cupu v Praze si jeho přínos právě v oblasti servisu a dalších detailů pochvaloval.
Finále na okruhu ATP zažije Lehečka poosmé a bude chtít vylepšit dosavadní negativní bilanci 2:5, zatím uspěl pouze v lednu 2024 v Adelaide a o rok později v Brisbane.
Tyto australské podniky spadaly do kategorie ATP 250, nyní v Tokiu jde o „pětistovku“. Český tenista tedy může získat dosud nejcennější trofej.
Co se týče letošní sezony, půjde o jeho druhé finále – v březnu na Masters v Miami nestačil na Jannika Sinnera.
S Alcarazem má zatím bilanci 1:3, porazil ho jen v únoru 2025 v Dauhá. Poslední vzájemné střetnutí na loňském US Open prohrál 0:3, předtím mu podlehl také ve finále jiné „pětistovky“ v Queen’s Clubu.
Ale o rok mladší Španěl nyní není v optimální formě. Na nedávném grandslamu v New Yorku se vrátil na kurty po více než čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí a při obhajobě titulu vypadl už ve čtvrtfinále.
V semifinále v Tokiu otáčel duel s krajanem Jaumem Munarem a nepůsobil tak suverénně jako v posledních dvou utkáních Lehečka. Jejich úterní duel od 11:00 SELČ tedy může nabídnout vyrovnanou podívanou.
„Víme, čeho je Carlos schopný. Vrací se do formy a dokáže hrát úžasné údery,“ chválí sedminásobného grandslamového šampiona a obhájce tokijského titulu český vyzývatel. „Ze zápasu, kdy jsem ho porazil, si vezmu nějaká pozitiva. Budu připravený a na kurtu nechám všechno.“