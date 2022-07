ONLINE: Finále Wimbledonu s historickým puncem. Džabúrová hraje s Rybakinovou

Třiadvacetiletá Rybakinová by zase byla první kazašskou vítězkou, historických námětů a milníků by se v sobotním finále ženské dvouhry dalo hledat doopravdy hodně.

„Pro sport je to úžasné. Úžasné je to I pro nás obě. Tenis má rád nové tváře, tak tady je máte!“ hlásila Džabúrová, která do zápasu nastoupí jako favoritka.

Tunisanka se letos pyšní na trávě sérií jedenácti vítězných zápasů v řadě, během níž dokázala ovládnout turnaj v Berlíně a nyní v nastavené formě pokračuje v Londýně.

První vážnější problémy ve Wimbledonu pro sedmadvacetiletou Tunisanku představovala až ve čtvrtfinále Marie Bouzková, která jí jako první dokázala vzít set. To samé se povedlo i mezi čtveřicí nejlepších Němce Tatjaně Mariaové. V obou případech ale ve třetí sadě nedala Džabúrová soupeřce žádnou šanci, vždy ji vyhrála 6:1.

Tunisanka Ons Džabúrová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Větší finálové překvapení stojí bezpochyby na druhé straně kurtu.

„Nečekala jsem, že tady budu ve druhém týdnu, a už vůbec ne ve finále. Věřila jsem, že mám na to, abych na grandslamech došla daleko. Samozřejmě jsem věřila, že to třeba jednou vyhraju,“ řekla ve čtvrtek ke své finálové účasti třiadvacátá hráčka žebříčku WTA Rybakinová, která naznačila svoji grandslamovou sílu v loňském roce, ve kterém došla v Londýně do osmifinále, na Roland Garros dokonce do čtvrtfinále.

Na letošním Wimbledonu zatím prohrála jediný set, ve čtvrtfinále se dostala do úzkých s Australankou Ajlou Tomljanovicovou. Den nato ale dvakrát 6:3 ovládla semifinále s vítězkou z roku 2019 Simonou Halepovou.

Zatím se střetly třikrát, vždy venku na tvrdém povrchu. Rybakinová si připsala třísetovou výhru ve Wu-chanu v roce 2019, Džabúrová se jí pomstila v Dubaji. Zatím rozdílová výhra Tunisance připadla po skreči na loňském turnaji v Chicagu.

Po rozuzlení ženského singlu na centrální dvorec nastoupí k finále deblu muži. Nasazené dvojky Chorvaté Nikola Mektič a Mate Pavič si zahrají proti nasazeným čtrnáctkám Australanům Matthewovi Ebdenovi a Maxi Purcellovi.