Vyhraje oheň, nebo led? Finále US Open nabídne boj současné královny s budoucí

Temperamentní Běloruska hlasitě projevuje pozitivní i negativní emoce, jednou křičí na celý stadion, podruhé se naštvaně šklebí.
Naopak reprezentantka Kazachstánu i v nejvypjatějších momentech zachovává dokonalý poker face. A ani velké triumfy s ní navenek nepohnou.
Jsou zkrátka jako oheň a led.
Který z těchto živlů bude mít navrch v sobotním finále US Open (od 22.00 SELČ)?
Půjde o velmi pikantní souboj, neboť Rybakinová bez ohledu na výsledek v pondělí Sabalenkovou vystřídá v čele světového žebříčku. Bělorusce nebude stačit ani případný třetí titul z newyorského grandslamu v řadě.
Jelikož její soupeřka na US Open loni vypadla v osmifinále, za letošní daleký postup přičte mnohem více bodů. Sabalenková může pouze obhájit, co už měla.
Ale číslo u svého jména v pořadí WTA teď ani jedna z nich neřeší. Obě zdůrazňují, že je zajímá pouze grandslamová trofej.
Ve finále turnaje velké čtyřky se potkají už potřetí, bilanci mají 1:1. Sabalenková slavila na Australian Open 2023, letos v Melbourne jí Rybakinová porážku vrátila. A v obou případech se hrálo na tři sety.
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Rybakinová otočila semifinále US Open, o titul si opět zahraje proti Sabalenkové
„Vyrovnaně spolu hrajeme hodně často,“ ví tenistka z Kazachstánu. „Budu potřebovat svůj nejlepší servis a správné rozhodování v klíčových momentech.“
Mírnou favoritkou je Běloruska, kterou ve Flushing Meadows čeká čtvrté finále v řadě. Prohrála jen to první, předloni i loni slavila. Letos měla namále ve čtvrtfinále, kde ji trápila Linda Nosková, ale vedení 4:2 ve třetím setu nedotáhla.
V semifinále proti domácí Jessice Pegulaové už rodačka z Minsku opět řádila (7:5, 6:2). „Nevím, kdo ji naštval, ale hrála neuvěřitelně,“ uznala poražená Američanka.
Rybakinová musela ve čtvrtfinále i semifinále otáčet po ztrátě úvodní sady, ale proti Čeng Čchin-wen i Coco Gauffové nakonec uspěla.
Právě vítězstvím nad Číňankou si zajistila, že po US Open vystřídá Sabalenkovou v čele žebříčku. Ale její reakce? Skoro žádná, jen krátce sevřela ruku pěst. Po obratu proti Gauffové se zaradovala jen o trochu víc.
Přitom od konce loňské sezony, kterou završila triumfem na Turnaji mistryň, měla důvodů k jásání až až. Letos vyhrála Australian Open a podnik ve Stuttgartu, byla ve finále v Indian Wells a Torontu.
„Hrála skvěle, kdežto mně se uprostřed sezony nedařilo,“ uznala i Sabalenková. „Vzala mi první místo žebříčku a já s tím nemohla moc udělat.“
Před turnajem přitom Rybakinová řešila potíže s kotníkem, kvůli kterým skrečovala čtvrtfinále na generálce v Cincinnati. Proto její vstup do US Open provázely obavy: „Nebylo to ideální a samozřejmě jsem byla ve stresu.“
Teď je jediné vítězství od třetího grandslamového titulu v kariéře a prvního z New Yorku. Osmadvacetiletá Sabalenková může slavit popáté a završit hattrick z US Open.
Celkovou vzájemnou bilanci vede 10:7, hned desetkrát jejich utkání rozhodovala třetí sada.
„S Jelenou to bude po fyzické i psychické stránce velmi náročný zápas. Výborně podává a v posledních letech se hodně zlepšila ve hře od základní čáry,“ soudí Sabalenková.
„Je skvělé hrát s někým, kdo vás tlačí na limit vašich schopností,“ reagovala o rok mladší Rybakinová.
Do turnaje vstupovaly coby nejvýše nasazené hráčky, už v pondělí si pozice v čele žebříčku prohodí.
Ale šťastnější jistě bude ta, která vybojuje prestižní pohár.