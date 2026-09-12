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Vyhraje oheň, nebo led? Finále US Open nabídne boj současné královny s budoucí

Stanislav Kučera
  9:49
Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková před finále Turnaje mistryň.

Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková před finále Turnaje mistryň. | foto: AP

Aryna Sabalenková v osmifinále US Open
Jelena Rybakinová se narodila 17. června 1999 v Moskvě rodičům Andrejovi a...
Aryna Sabalenková v osmifinále US Open
Jelena Rybakinová během čtvrtfinále US Open proti Čeng Čchin-wen.
48 fotografií
Co se týče tenisových zbraní, obě spoléhají na podobný arzenál – výtečný servis a dělové údery. Ale chováním na tenisovém kurtu Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová, soupeřky v sobotním finále US Open, nemohou být odlišnější.

Temperamentní Běloruska hlasitě projevuje pozitivní i negativní emoce, jednou křičí na celý stadion, podruhé se naštvaně šklebí.

Naopak reprezentantka Kazachstánu i v nejvypjatějších momentech zachovává dokonalý poker face. A ani velké triumfy s ní navenek nepohnou.

Jsou zkrátka jako oheň a led.

Který z těchto živlů bude mít navrch v sobotním finále US Open (od 22.00 SELČ)?

Půjde o velmi pikantní souboj, neboť Rybakinová bez ohledu na výsledek v pondělí Sabalenkovou vystřídá v čele světového žebříčku. Bělorusce nebude stačit ani případný třetí titul z newyorského grandslamu v řadě.

Běloruska Aryna Sabalenková v semifinále US Open.
Jelena Rybakinová z Kazachstánu v semifinále US Open.

Jelikož její soupeřka na US Open loni vypadla v osmifinále, za letošní daleký postup přičte mnohem více bodů. Sabalenková může pouze obhájit, co už měla.

Ale číslo u svého jména v pořadí WTA teď ani jedna z nich neřeší. Obě zdůrazňují, že je zajímá pouze grandslamová trofej.

Ve finále turnaje velké čtyřky se potkají už potřetí, bilanci mají 1:1. Sabalenková slavila na Australian Open 2023, letos v Melbourne jí Rybakinová porážku vrátila. A v obou případech se hrálo na tři sety.

Rybakinová otočila semifinále US Open, o titul si opět zahraje proti Sabalenkové

„Vyrovnaně spolu hrajeme hodně často,“ ví tenistka z Kazachstánu. „Budu potřebovat svůj nejlepší servis a správné rozhodování v klíčových momentech.“

Mírnou favoritkou je Běloruska, kterou ve Flushing Meadows čeká čtvrté finále v řadě. Prohrála jen to první, předloni i loni slavila. Letos měla namále ve čtvrtfinále, kde ji trápila Linda Nosková, ale vedení 4:2 ve třetím setu nedotáhla.

V semifinále proti domácí Jessice Pegulaové už rodačka z Minsku opět řádila (7:5, 6:2). „Nevím, kdo ji naštval, ale hrála neuvěřitelně,“ uznala poražená Američanka.

Aryna Sabalenková v osmifinále US Open
Jelena Rybakinová se narodila 17. června 1999 v Moskvě rodičům Andrejovi a Jekatěrině Rybakinovým. Přestože pochází z Ruska, od roku 2018 reprezentuje Kazachstán.
Aryna Sabalenková v osmifinále US Open
Jelena Rybakinová během čtvrtfinále US Open proti Čeng Čchin-wen.
48 fotografií

Rybakinová musela ve čtvrtfinále i semifinále otáčet po ztrátě úvodní sady, ale proti Čeng Čchin-wen i Coco Gauffové nakonec uspěla.

Právě vítězstvím nad Číňankou si zajistila, že po US Open vystřídá Sabalenkovou v čele žebříčku. Ale její reakce? Skoro žádná, jen krátce sevřela ruku pěst. Po obratu proti Gauffové se zaradovala jen o trochu víc.

Přitom od konce loňské sezony, kterou završila triumfem na Turnaji mistryň, měla důvodů k jásání až až. Letos vyhrála Australian Open a podnik ve Stuttgartu, byla ve finále v Indian Wells a Torontu.

„Hrála skvěle, kdežto mně se uprostřed sezony nedařilo,“ uznala i Sabalenková. „Vzala mi první místo žebříčku a já s tím nemohla moc udělat.“

Před turnajem přitom Rybakinová řešila potíže s kotníkem, kvůli kterým skrečovala čtvrtfinále na generálce v Cincinnati. Proto její vstup do US Open provázely obavy: „Nebylo to ideální a samozřejmě jsem byla ve stresu.“

Teď je jediné vítězství od třetího grandslamového titulu v kariéře a prvního z New Yorku. Osmadvacetiletá Sabalenková může slavit popáté a završit hattrick z US Open.

Celkovou vzájemnou bilanci vede 10:7, hned desetkrát jejich utkání rozhodovala třetí sada.

Zklamaná světová jednička Aryna Sabalenková během čtvrtfinálového zápasu proti Lindě Noskové na US Open.

„S Jelenou to bude po fyzické i psychické stránce velmi náročný zápas. Výborně podává a v posledních letech se hodně zlepšila ve hře od základní čáry,“ soudí Sabalenková.

„Je skvělé hrát s někým, kdo vás tlačí na limit vašich schopností,“ reagovala o rok mladší Rybakinová.

Do turnaje vstupovaly coby nejvýše nasazené hráčky, už v pondělí si pozice v čele žebříčku prohodí.

Ale šťastnější jistě bude ta, která vybojuje prestižní pohár.

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