Tenis ONLINE: Valentová hraje finále v Ósace, získá v osmnácti letech titul?

Velký den pro teprve osmnáctiletou tenisovou naději Terezu Valentovou, na turnaji v Ósace zažívá své první finále na okruhu WTA v kariéře. Podaří se jí zdolat Kanaďanku Leylah Fernandezovou? Utkání sledujeme v podrobné reportáži. O titul v neděli zabojuje také Jiří Lehečka, který od 16:30 nastoupí k finále v Bruselu.

Tereza Valentová v semifinále turnaje v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Valentová začínala na turnaji WTA 250 v Ósace v kvalifikaci, na cestě do finále vyhrála už šest zápasů. Čtyřikrát si poradila s žebříčkově lépe postavenou soupeřkou, naposledy v sobotním semifinále udolala Rumunku Jaqueline Cristianovou.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Leylah Fernandezová

Finále v Ósace sledujeme v podrobné reportáži.

S o pět let starší Fernandezovou se střetává poprvé v kariéře. Levoruká Kanaďanka v Japonsku plní roli třetí nasazené a v globálním pořadí okupuje 27. pozici, je tedy mírnou favoritkou.

Šest výher, první finále a skok minimálně o dvacet míst. Jak Valentová září v Japonsku

Valentová do turnaje vstupovala ze 78. příčky, ale už má jistý posun minimálně o dvacet míst. Pokud zvládne i finále, vyletí ještě výš. Jejím dosavadním maximem na okruhu WTA bylo semifinále z letošního Prague Open.

Třetí letošní finále pro Lehečku

Také třiadvacetiletý Lehečka má v neděli při cestě za turnajovým vavřínem překážku z Kanady. Ve finále v Bruselu od 16:30 změří síly s Félixem Augerem-Aliassimem a bude usilovat o třetí kariérní titul.

Zatím slavil loni v Adelaide a letos v Brisbane, v aktuální sezoně hrál o trofej ještě v Queen’s Clubu, kde neuspěl.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Félix Auger-Aliassime

Finále v Bruselu budeme od 16:30 sledovat v podrobné reportáži.

Proti o dva roky staršímu Kanaďanovi nastoupil zatím do dvou zápasů a dokončil jediný – na Australian Open 2023 zdolal soupeře 3:1. Loni v Madridu duel za stavu 3:3 v prvním setu kvůli zranění skrečoval.

Na akci ATP 250 v Bruselu ztratil ve třech dosavadních zápasech jediný set, coby 17. tenista světa plní roli turnajové trojky. Auger-Aliassime se v žebříčku nachází o čtyři místa výše a je druhým nasazeným.

