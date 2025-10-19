Valentová začínala na turnaji WTA 250 v Ósace v kvalifikaci, na cestě do finále vyhrála už šest zápasů. Čtyřikrát si poradila s žebříčkově lépe postavenou soupeřkou, naposledy v sobotním semifinále udolala Rumunku Jaqueline Cristianovou.
S o pět let starší Fernandezovou se střetává poprvé v kariéře. Levoruká Kanaďanka v Japonsku plní roli třetí nasazené a v globálním pořadí okupuje 27. pozici, je tedy mírnou favoritkou.
Valentová do turnaje vstupovala ze 78. příčky, ale už má jistý posun minimálně o dvacet míst. Pokud zvládne i finále, vyletí ještě výš. Jejím dosavadním maximem na okruhu WTA bylo semifinále z letošního Prague Open.
Třetí letošní finále pro Lehečku
Také třiadvacetiletý Lehečka má v neděli při cestě za turnajovým vavřínem překážku z Kanady. Ve finále v Bruselu od 16:30 změří síly s Félixem Augerem-Aliassimem a bude usilovat o třetí kariérní titul.
Zatím slavil loni v Adelaide a letos v Brisbane, v aktuální sezoně hrál o trofej ještě v Queen’s Clubu, kde neuspěl.
Proti o dva roky staršímu Kanaďanovi nastoupil zatím do dvou zápasů a dokončil jediný – na Australian Open 2023 zdolal soupeře 3:1. Loni v Madridu duel za stavu 3:3 v prvním setu kvůli zranění skrečoval.
Na akci ATP 250 v Bruselu ztratil ve třech dosavadních zápasech jediný set, coby 17. tenista světa plní roli turnajové trojky. Auger-Aliassime se v žebříčku nachází o čtyři místa výše a je druhým nasazeným.