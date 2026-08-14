Shelton obhájil v Montrealu, neztratil set. Šwiateková se raduje po finále v Torontu

Stejně jako vloni, kdy se hrálo v Torontu, prošel Shelton soutěží bez ztráty setu. Čtvrtfinálový přemožitel Jakuba Menšíka ve finále předvedl suverénní výkon, nečelil jedinému brejkbolu a zvítězil hladce za 87 minut.
Obhajobou titulu v Kanadě, kde se pořadatelství pravidelně střídá mezi Torontem a Montrealem, se Shelton zařadil mezi legendy. V tomto století to dokázali jen Andy Murray, Novak Djokovič a Rafael Nadal.
Turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále:
Šwiateková slaví titul takřka po roce
Bývalá světová jednička Iga Šwiateková se po takřka roce dočkala titulu na okruhu WTA. Polská tenistka na turnaji v Torontu proměnila v trofej svou první letošní finálovou účast, světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu porazila hladce 6:2, 6:3.
Šestinásobná grandslamová šampionka se vítězstvím ideálně naladila na obhajobu titulu na navazujícím turnaji v Cincinnati, který je generálkou na US Open. Vloni Šwiateková po triumfu v Ohiu získala ještě v září titul v Soulu, od té doby se ale na okruhu spíše trápila. Jejím letošním maximem bylo semifinále na antuce v Římě. Při wimbledonské obhajobě trofeje vypadla ve třetím kole.
Ve finále v Torontu ale nedala Rybakinové šanci a bez ztráty podání zvítězila za 76 minut. Ve světovém žebříčku se Šwiateková posune na páté místo. Rybakinová se na druhé příčce přiblíží světové jedničce Aryně Sabalenkové na rozdíl 354 bodů.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - finále: