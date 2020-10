Pár mazaných fíglů. Jak Nadal ve finále rozebral nebohého Djokoviče

Na první pohled bylo zřejmé, že Španěl předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů na svém milovaném turnaji.

„V mých očích byl favoritem letos neporažený Djokovič,“ tvrdí Žofka. „Nicméně Nadal zahrál fantasticky a soupeře převálcoval, což jsme v nedávné době vídali spíš v opačném gardu, třeba na Australian Open 2019.“

Na antukové scéně Chatrierova stadionu, jemuž se též přezdívá Rafův obývák, levák z Mallorky znamenitě zvládl úvod utkání.

Statistiky potvrzují, že dominoval v krátkých přestřelkách do čtyř úderů, v nichž na body vyhrál 53:25. Delší výměny byly výrazně vyrovnanější - 53:52.

Čísla ukazují rovněž Nadalovu převahu při podání - po prvním měl úspěšnost 67 % a po druhém 66 %. Djokovič na tom byl mnohem hůř - 50 a 48 procent.

„Nadal předčil Djokoviče na servisu, což nebývalo zvykem,“ říká Žofka. „Především po jeho druhém podání ho Djokovič zdaleka nedrtil jako jindy. I skvělé Novakovy returny k základní čáře dokázal Nadal vrátit dobrým halfvolejem a neměl s nimi tolik problémů jako v minulosti. Líbí se mi, že se i ve svém věku neustále zlepšuje.“

Srb Novak Djokovič hraje balonek ve finále Roland Garros.

Srbský tenisový artista na soka, s nímž má i nyní kladnou bilanci 29:27, marně hledal recept. Působil rozhozeně, bezradně.

„Rafa skoro nekazil, všechno mi vrátil, trefoval všechny údery,“ velebil rivala. „Zkoušel jsem různé taktické prvky, ale nic moc nefungovalo.“

Pozorného diváka Žofku u televize zaskočilo, že na rozdíl od minulých partií mnohem víc běhá Djokovič než Nadal: „Nejenže byl Novak pořád v pohybu, on dokonce kolikrát nestíhal. Zpravidla to bývalo obráceně.“

První muž žebříčku si posteskl, že mu podle představ nevycházely ani jeho technicky vybroušené kraťasy.

V prvních dvou sadách ještě bodoval při 11 z 18 pokusů. Avšak ve třetím setu, kdy se zoufale rval o naději na obrat, získal z 10 zkrácení pouze dva „fiftýny“.

Žofka si všiml, jak chytře se Nadal přizpůsobil: „Při dobíhání stopbalů do bekhendu dřív jako beran tloukl do balonů oběma rukama, což mu moc nevycházelo. Tentokrát skoro pokaždé odpovídal slajsem, což bylo mnohem účinnější. Sklouzl se a zůstal v rovnovážnější pozici. Byl lépe připravený na následující situaci a na vykrytí dvorce.“

Vyplatily se i další strategické prvky, které si Nadal s koučem Carlosem Moyou připravil.

„Vyšší pomalejší míče do Novakova bekhendu zkoušel už dřív. Teď na ně sázel ještě víc. A správně,“ soudí Žofka. „Když se do Djokoviče buší, on hned vrací podobné pecky zpátky. Takhle musí víc tvořit. Úplně neví, co udělat. Dostane se ze svého tempa.“

Djokovič si lebedí v takřka strojových výměnách od zadní čáry, s čímž souvisí další Žofkův postřeh: „Nadalovi se dařilo vyvést soupeře z míry kratším čopovaným bekhendem po lajně někam k servisové čáře.“

„Djokovič svým bekhendem jen těžko mohl míč po nízkém odskoku pálit liftem po lajně. Nabízel se mu náběh na síť, což ale není jeho styl.“

„Takže mu často nezbývalo než hrát křížem. Jenže to nebylo tak účinné jako od základní čáry a navíc pak následoval Nadalův krajně nebezpečný forhend. Novak se po svém úderu musel vracet k základní lajně. Běhal dopředu a dozadu. Nadal jej vytáhl z komfortní zóny. Djokovič proto nevykrýval kurt, jak je zvyklý. Tohle byl klíč k jeho rozebrání.“

Jakmile srbský fenomén opustil své zažité a oblíbené šablony, ztrácel jistotu. Až příliš se snažil o fantastické rány a tropil spousty nevynucených chyb - vyrobil jich 52, Nadal jen 14.

Taky proto Djokovič pokorně poznamenal: „Rafa se úžasně připravil. Nezbývá než smeknout před ním klobouk.“