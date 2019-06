Teď by se Maky mohla chytnout. Tak teď! přál si kouč. Byl smutný i pyšný

V Paříži trávil Hernych už sedmnáctý den. Po přistání jej ani nenapadlo, že se v malebném městě nad Seinou zdrží tak dlouho. Průlomová mise Vondroušové a jejího týmu na Roland Garros se báječně protáhla. Byla krásná i vyčerpávající. Skončila nevesele.

I proto se v Hernychově mysli mísily různé pocity. „Momentálně jsou všichni trošku smutní,“ pravil poté, co se v hráčské restauraci zvedl od piva. „Na druhou stranu jsme na Maky pyšní.“

Právem. Ani závěrečná porážka od neustále se zlepšující sokyně nemohla úplně shodit její úspěch.

Jak byste mač rozebral?

Nebyl moc dobrý. Maky se do něj vůbec nedostala. Ashleigh od začátku dominovala. Skvěle servírovala. Od stavu 1:4 byla spousta gamů vyrovnaných. Objevily se šance, ale buď Ashleigh zahrála výborně, nebo se Maky nepovedlo je proměnit. Sešly se i špatné podmínky, foukal strašný vichr. I proto Maky nenašla svou hru. Soupeřka se s nimi srovnala líp.

Jak se vám dařilo odbourat v Markétě nervozitu z prvního grandslamového finále, prvního utkání na pařížském centrkurtu?

Nevím... Určitě to na ni na začátku dolehlo. Postupně se zápas vyrovnával. Kdyby se v nějaké kritické chvíli chytila a dostala se na dostřel nebo do vedení, mohl by se vyvíjet trošku jinak.

Našla se chvíle, ve které byste jí rád něco poradil?

Pomohlo by, kdyby se dostala do delších výměn, do vedení. Každé finále je v porovnání s předchozími zápasy na turnaji jiné, což se teď potvrdilo. Hra plyne jinak, velké míče Maky nevyšly.

Finále přišlo hned po pátečním semifinále. Nebylo toho na ni emocionálně moc najednou?

Vše pro ni bylo nové. Poprvé na centrkurtu, podmínky. Našlo se víc střípků, které se poskládaly a ovlivnily vývoj zápasu. Někdy vám všechno svědčí, teď to byl opačný případ.

Jak jste nesl pohled na dění na kurtu a utíkající skóre?

Šlo to docela rychle. Říkal jsem si: „Teď by se mohla chytnout. Tak teď!“ Jenže většinou to neklaplo. Nebylo to příjemné.

Co vám Roland Garros prozradilo o jejím potenciálu? Ukázalo vám, co všechno dokáže?

Přesně tak. Potenciál má obrovský. Může porazit každou soupeřku, jen si nesmíme myslet, že teď bude na každém grandslamu ve finále.

Jan Hernych

V čem vás tu překvapila?

Dokázala se neskutečně vyrovnat s průběhem celého turnaje. Držela si vysokou úroveň výkonů - podobně jako v celé téhle sezoně. Nečekal jsem, že půjde do finále, ale její hra mě nepřekvapila.

Jak moc jí postup do grandslamového finále může utužit sebevědomí?

Tenhle počin z ní dělá velkou hráčku. Nevím, kam se posune na žebříčku.

Na šestnácté místo.

Už se zapsala do historie tenisu. Teď je potřeba na úspěch navázat, dál pracovat. Trošku ze sebe setřást stres a zabrat na dalších turnajích.

Jak zásadním úkolem je vylepšení podání, v němž byl ve finále velký rozdíl?

Souhlasím. Ashleigh si servisem pomáhala daleko líp. Nehledám výmluvu, jen konstatuju, že kdyby tolik nefoukal vítr, Maky by si víc věřila na druhý servis a s větším rizikem by se opřela do prvního.

Jak ji zkusíte ochránit od tlaku na výsledky, který po úspěchu přichází?

Budeme se snažit - my všichni, co jsme kolem ní. Vy novináři nám s tím určitě pomůžete. (úsměv) Udělá doma nějakou tiskovku. Pak bude ráda, když ji necháte vydechnout. Blíží se travnatá sezona, půjde do plné přípravy.

Zaznamenal jste v Paříži nějakou zvláštní gratulaci od hvězdy či legendy?

Mě hlavně potěšilo, když Ashleigh na kurtu pochválila Maky a prohlásila: „Tohle není tvé poslední velké finále.“ Nemyslím si, že to byla jenom fráze. Maky to může nakopnout.