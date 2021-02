Kdo, když ne on? Ruský bohatýr Medveděv zkusí sesadit krále Djokoviče

„Viděli jste sami, co rozjel za show. Nepřekvapilo by mě, kdyby to celé vyhrál,“ líčil poražený Řek. „Ale pořád to zní jako zvláštní scénář. Před dvěma lety mě v semifinále vyškolil Rafa Nadal, zahrál naprosto fenomenálně a já si byl stoprocentně jistý, že získá titul. Spletl jsem se. Takže můj verdikt? Nevím. Naštěstí nejsem bookmaker.“

Medveděvovým soupeřem totiž bude Novak Djokovič. Muž, jenž melbournský centrkurt zná jako vlastní obývák. Jenž má ve finále Australian Open bilanci 8-0. Jenž před dvěma lety Nadala v titulovém duelu natolik předčil, že to skóre 6:3, 6:2, 6:3 nedokáže vůbec vystihnout; slova byla krátká na to, že ve střetu dvou tak fenomenálních tenistů může někdo tak dominovat.

Rus Daniil Medveděv (vlevo) porazil Řeka Stefanose Tsitsipase a postoupil do finále Australian Open.

Přesně tohle měl Tsitsipas na mysli. Medveděv se rozehrál do excelentní formy, už loni vyhrál Turnaj mistrů a porazil tam i Djokoviče, letos Rusku pomohl k triumfu na ATP Cupu a neporažen mašíruje vpřed s čím dál větší razancí.

„Skvělý servis. Na dlouhána má extrémně dobrý pohyb. Možná o něco slabší forhend, ale i ten zlepšuje, bekhend skvělý, nedá vám nic zadarmo, nebojí se jít na síť, odkudkoli umí zaútočit,“ vypočítává Djokovič. „A taky jsem zaslechl Jima Couriera, že ho po taktické stránce přirovnává k šachovému velmistrovi - i to je pravda. Je opravdu chytrý.“

Jenže ani takový seznam negarantuje, že Medveděv vyhraje.

Nějakou zkušenost mám, ale...

V aréně Roda Lavera se totiž málem ohýbají fyzikální zákony, hraje-li se zrovna finále a v něm nastupuje srbský šampion. Podobně, jako je skoro nemožné zdolat Nadala ve finále Roland Garros, Djokovič si vybudoval základnu v Melbourne. Že každá série skončí? Nemusí to být pravda. Nadal pařížský duel o trofej také ještě neprohrál...

„Je to souhrn mnoha faktorů,“ zamýšlí se Djokovič nad svými úspěchy v Melbourne. „Zaprvé jde o start sezony, jsem svěží, vyletím ze startovních bloků. Jsem motivovaný, inspirovaný. Také mi sedí povrch i podmínky, zvlášť večerní duely. Z nějakého důvodu se mi v klíčových chvílích vždycky podaří dostat ze sebe to nejlepší.“

O zkušenostech se pak ani není třeba rozepisovat. Medveděv hrál jediné finále grandslamu, v pěti setech podlehl předloni na US Open Nadalovi, Djokovič jich absolvoval už 27! „Nějakou zkušenost sice mám, ale jen jednu. V tomhle si on bude jistější,“ uvědomuje si Rus.

Medveděv se na grandslamu zapotil jen ve třetí rundě, kdy mu Srb Krajinovič vzal jediné dva sety na turnaji, i tento mač ale dotáhl v rozhodující sadě čistě 6:0. Stresu moc nezažil, zato Djokovič ano: byl bombardován posměšky od Kyrgiose, nevolí od Australanů, po zranění břišního svalu ho ve 3. kole trápil Fritz. Tím vším je posílen.

„Jakmile se dostane do své zóny, prostě neudělá chybu. To je jeho největší síla,“ říká Medveděv. „Rozhodnou drobnosti, detaily.“

Rus Daniil Medveděv se napřahuje k forhendu ve čtvrtfinále Australian Open.

A tenis jako sport se raduje: nemůže prohrát, ať už si stávající imperátor prodlouží mandát o další rok, nebo ho vyzývatel sesadí a stane se prvním regulérním grandslamovým narušitelem čtyřleté nadvlády tria Djokovič, Nadal, Federer. Loňský titul Thiema z US Open trochu klame, neboť Srb byl z turnaje vyloučen a zbylé dvě ikony se nedostavily.

Třeba Tsitsipas by variantu nového šampiona bral: „Proč ne? Rafa, Novak, Roger... Na to jsme zvyklí, nebylo by přece špatné tenhle jmenný seznam trochu okořenit.“