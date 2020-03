Bouzková mexickou jízdu nedotáhla, ve finále v Monterrey prohrála

Česká vítězka juniorky na US Open z roku 2014 se díky účasti ve finále dostane ve světovém žebříčku poprvé do padesátky. V novém vydání dvouhry by pražská rodačka měla figurovat na 47. příčce, zatímco před rokem byla 130.

Bouzková cestou do finále neztratila ani set a hned první hra ukázala, jak tuhý boj o titul fanoušci uvidí. Češka vzala světové sedmičce po jedenácti minutách servis, ale soupeřka srovnala na 2:2 a o úvodní set Bouzková přišla po chybě z bekhendu ve dvanácté hře.

Ve druhém setu Bouzková v dlouhých a intenzivních výměnách Svitolinovou přehrávala a sadu rozhodla brejkem na 4:3.

Do rozhodující sady vstoupila Bouzková brejkem, ale pak vítězka Turnaje mistryň z roku 2018 Svitolinová získala čtyři hry v řadě. Za stavu 2:5 ještě Bouzková získala dva gamy, ale poté při ji při prvním mečbolu donutila soupeřka chybovat po povedeném zkrácení. „Byla jsi v závěru silnější,“ gratulovala Bouzková Svitolinové.

Bouzková, kterou trénuje španělský kouč Cristian Requeni, si za účast ve finále připsala na konto 21 400 dolarů, přes 477 tisíc korun.