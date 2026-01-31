Boj o nesmrtelnost. Djokovič po Alcarazovi žádá autorská práva a děkuje kritikům

Je jisté, že bez ohledu na to, kdo ostře sledovaný zápas zvládne lépe, zvítězí tenis. Populární sport v neděli pozná buď nejmladšího hráče, který v kariéře ovládne všechny čtyři grandslamy, nebo šampiona, jenž nastřádá rekordní počet nejcennějších pohárů – 25.
Radost Novaka Djokoviče v semifinále Australian Open. | foto: Reuters

Oba počiny jsou mimořádné, historické, spektakulární. A tak celý svět v neděli od 9.30 SEČ upře pozornost k Rod Laver Areně v Melbourne a bude hltat, jestli Australian Open ovládne Carlos Alcaraz, nebo Novak Djokovič.

První jméno se ve finále čekalo.

Ale druhé?

Věřili jste 38letému Srbovi, který ve dvou předchozích zápasech postoupil díky zranění soupeřů, že v semifinále zdolá šampiona posledních dvou ročníků Jannika Sinnera? Tenistu, s nímž prohrál posledních pět vzájemných duelů?

Djokovič skolil Sinnera! V pětisetové řeži si vybojoval finále v Melbourne i Alcaraz

I když ho mnozí odepisovali, on sám věřit nepřestal. „Hodně lidí o mně pochybovalo. Spousta expertů v posledních pár letech vyzývala, abych skončil. Chci jim poděkovat, protože mi tím dali sílu a motivaci dokázat jim, že se mýlí,“ líčil poté, co Itala zdolal.

A teď se pokusí vyzrát i na Španěla.

Dá se říct, že takové finále je pro turnaj úlevou, protože už se zdálo, že Australian Open 2026 bude nejnudnějším a nejpředvídatelnějším grandslamem za poslední roky.

Šest z osmi mužských osmifinále skončilo 3:0, jedno 3:1 a poslední se vůbec nehrálo.

Ale páteční program ohromil. Obě semifinále se natáhla na pět setů a nabídla strhující podívanou.

Alcaraz přemohl Alexandera Zvereva navzdory křečím 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 a Djokovič zaskočil Sinnera. Triumfoval 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4, mečbol proměnil hodinu a půl po půlnoci místního času.

Pro oba tedy bude důležité, jak se z maratonských řeží dokážou zotavit. V tomto ohledu by měl mít navrch Španěl, který dohrál dříve a je také o 16 let mladší, nicméně musel řešit nepříjemné křeče.

Alcaraz zvracel a sotva chodil. Když se nechal ošetřit, Zverev se zlobil: Blbost!

„Udělám všechno pro to, abych byl na finále připravený,“ ujistil.

Pohár z Australian Open mu ve sbírce zatím chybí, ostatní turnaje velké čtyřky už opanoval. Pokud v neděli uspěje, stane se ve věku 22 let a 260 dní nejmladším tenistou, který kdy kariérní Grand Slam zkompletoval.

Obří motivaci má také Djokovič. Těšit ho může famózní výkon proti Sinnerovi, proti kterému ze sebe vymáčkl připomínku na časy, kdy byl v nejlepší formě. Uspěl, i když získal o dvanáct výměn méně. „Tohle vítězství skoro vyrovná grandslamový titul,“ prohlásil.

Proti Alcarazovi bude usilovat o prodloužení perfektní bilance ve finále Australian Open, všech deset předchozích vyhrál.

Zatím poslední grandslam ovládl na US Open 2023. Pokud přidá další, 25. titulem se odpoutá od Margaret Courtové a v této statistice bude rekordmanem. A definitivně se stane nejlepším tenistou historie.

V grandslamovém finále se s Alcarazem střetne potřetí. Ve Wimbledonu 2023 a 2024 prohrál, ale slavil v závěrečném duelu na olympijských hrách v Paříži.

Na letošním Australian Open se špičkovali už před začátkem. Všímavci zaregistrovali, že Alcaraz během zimní přípravy upravil techniku servisu tak, že jeho podání se nyní velmi podobá Djokovičovu.

„Takhle jsem to neplánoval, ale i já tam vidím podobnosti,“ usmíval se Španěl.

Srovnání podání Alcaraze a Djokoviče:

A Srb na to reagoval: „Jakmile jsem to zaznamenal, poslal jsem mu zprávu, že si musíme promluvit o autorských právech. Očekávám, že za každé eso, které tady trefí, mi dá nějaký podíl na zisku.“

Znovu vtipkovali v pátek. „Carlos se mi omlouval, že zpozdil začátek,“ připomněl Djokovič, že se Sinnerem museli čekat, jak dopadne duel Alcaraze a Zvereva. „Řekl jsem mu, že už jsem starý chlap, který potřebuje brzo do postele. A těším se, až ho uvidím znova.“

To už ale na žerty nebude prostor, oba moc dobře vědí, co je v sázce. Každý se bude rvát o úchvatný zápis do tenisové historie.

A vzhledem k náročnosti úspěchů, které mají na dosah, je klidně možné, že už jim zůstanou navěky.

