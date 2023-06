Bratr Muchové: Jednou může být světová jednička, její tenis baví

Nechtěl jste sledovat Roland Garros přímo ve Francii?

Vzhledem k tomu, že jsem měl dopředu naplánovanou dovolenou, koukal jsem na poslední zápasy z Kypru. Samozřejmě jsem všechny viděl a jak se ségrou, tak s rodiči jsme si každý den volali nebo psali. Trošku mě mrzí, že jsem nemohl být přímo v Paříži, ale snad se ještě na nějaké finále dostanu.

Jste na ni hrdý?

Pyšný na Káju samozřejmě jsem. Tolik zpráv a všeho kolem mi snad ještě nikdy nepřišlo.

Prožíval jste finále víc?

Úplně stejně jako všechny ostatní zápasy. Ještě večer před ním jsme si volali a věřil jsem, že může uspět.

Mohla proti Šwiatekové podle vás udělat něco jinak?

To se mi jako tenisovému amatérovi těžko hodnotí. Myslím, že odehrála skvělý turnaj a celý tenisový svět ji začal vnímat.

Upřímně, obrečel jste finálovou porážku své sestry?

Neobrečel. Nejsem ten typ. I když dojemné to určitě bylo. Spousta lidí mi ale psala, že brečeli, takže to zanechalo stopu snad u všech českých tenisových fandů.

Co jste si pak řekli?

Samozřejmě byla Kája zklamaná, což je pochopitelné. Bylo to o pár míčích. Myslím si ale, že jí časem dojde, jak velký úspěch to byl, co dokázala. Jak sama řekla, bylo to hodně blízko, ale zároveň proti Šwiatekové tak daleko...

Dával jste jí nějaké rady při Roland Garros?

Rady asi ani ne, jen možná v legraci nějaké moje amatérské postřehy. Má kolem sebe skvělý tým. Já jsem spíš taková psychická podpora.

Co na její úspěch říkali rodiče?

Byli unešení. Spěchali, aby stihli první kolo, a nakonec tam byli čtrnáct dnů. Takže zážitek krásný, jak říkám, trošku mě mrzí, ze jsem u toho nemohl být taky.

Filip Mucha na teplickém tréninku

Věříte, že v budoucnu vyhraje Grand Slam?

Věřím. Podle mě hraje jeden z nejhezčích tenisů na okruhu a dívat se na její hru musí bavit všechny. Už teď ve Francii ukázala, že je její tenis účinný, a to antuka nepatří mezi její nejsilnější povrchy.

A může z ní jednou být i světová jednička?

Samozřejmě u Káji záleží nejvíc na zdraví, takže pokud vydrží zdravá, proč by nemohla.

Další velký turnaj ji čeká už za pár týdnů, rovnou ten nejslavnější. Vyhraje Wimbledon?

Těžko říct, je to sice její nejoblíbenější Grand Slam, ale vzhledem k tomu, že začíná už za měsíc, neodehraje buď žádný, nebo možná jeden turnaj na trávě. Vyhrát ho ale samozřejmě může, to by bylo krásné.

Nejen ze strany fanoušků teď budou velká očekávání, ustojí to?

Očekávání jsou vždycky, ale že by to neustála, toho se nebojím. Vždyť už se ve světové špičce pohybuje nějakou dobu. Má za sebou skvěle výsledky a nebýt zdravotních potíží, byla by v top 20 už dávno. Bude pořád stejná.

Jaký povrch je pro ni nej?

Má ráda spíš rychlejší povrchy, nejradši asi trávu, ale ta je vlastně jen měsíc v roce. Ale teď ukázala, že není hráčkou, co by byla dobrá jen na jednom povrchu. Umí se přizpůsobit úplně na všechno, je všestranná a hraje chytře, to ji odlišuje od ostatních tenistek. Nehraje strojový tenis jako většina.

Karolína Muchová ve finále Roland Garros

Pojedete se osobně podívat na Wimbledon?

Mně už příští týden začíná letní příprava na fotbalovou ligu v Teplicích, takže bohužel. Samozřejmě, pokud by se dostala do finále, my jsme měli volno a trenér mě pustil, letěl bych hned.

Jak by dopadl váš tenisový zápas s Karolínou?

Já tenis samozřejmě hraju, je to mimo fotbal můj největší koníček a troufám si říct, ze ho nehraju úplně špatně. Samozřejmě trošku na jiné úrovni než Kája, ta by si se mnou asi dělala, co by chtěla. (smích) Občas jsme si spolu pinkli, tedy ona se mnou moc hrát nechce. Možná bych nějaký game uhrál, ale je to už jiný svět.