Zrozen pro velké věci na kurtu. Unikát Felix mění tenis

Což je nejlepší důkaz o tom, že čas pádí jako zběsilý. Mladičký Kanaďan je nejčerstvější tenisovou senzací – na obřím turnaji v Miami se dostal již do semifinále!

Další talentovaní teenageři Výběr Denis Shapovalov (19 let)

Kanaďanovi aktuálně patří 23. místo žebříčku ATP, už stihl porazit hvězdného Nadala. Na podzim 2017 hrál v Praze Laver Cup.

Miomir Kecmanovič (19 let)

Následovník Novaka Djokoviče? Pravoruký Srb se poprvé v kariéře prokousal mezi elitní stovku, je 95.

Sebastian Korda (18 let)

Syn vítěze Australian Open hledá cestu výš, aktuálně je v šesté stovce. Na ATP hrál jeden zápas.

Už roky bylo jasné, že má tento jinoch nezměrné množství talentu, ale na Floridě se dostal do naprosto exkluzivní společnosti. Za dlouhých 35 let, co se zde zápolí o body, peníze a slávu, zvládlo dojít do stejné fáze jen pět teenagerů. Andy Murray, Novak Djokovič, Rafael Nadal, Lleyton Hewitt, Andre Agassi.

Co jméno, to legenda!

„To, že mě s nimi srovnáváte, je obrovská výsada. A ukazuje to, že dělám věci správně,“ raduje se Auger-Aliassime. „Ale zároveň nikdy nevíte, co přijde zítra. Dlouhodobé hledisko je věc jiná, proto se soustředím jen na dnešek, na současnost. A tu si hodně užívám.“

Syn konžského otce a matky-frankofonní Kanaďanky vzal raketu do ruky v pěti letech. Táta je tenisový trenér a radost z něj měl prakticky nonstop. Felix vyhrál ve čtrnácti jako nejmladší v dějinách duel ve hlavní soutěži challengeru. Jako první z ročníku 2000 se dostal do žebříčku ATP. Jeho čtyři challengerové tituly do věku 18 let jej řadí mezi historickou elitu – mimochodem, lepší byli jen Richard Gasquet se sedmi a Tomáš Berdych s pěti.

Felix Auger-Aliassime na turnaji v Miami.

„Přepisovat rekordy je parádní,“ líčil už před lety. Jenže tíha očekávání může zároveň i sebelepším junákům rozdrtit kariéru. Svodů je spousta, nutné dřiny ještě více.

„Každý viděl, jaký má potenciál,“ vypráví v Miami Frédéric Fontang, jeden z jeho koučů. „Dobrá. Ale je potřeba přidat tuny tvrdé práce.“

Na kanadský objev sedí přirovnání „elastická zeď“, výborný pohyb se pojí s tenisovou zručností. Sám to naznačil, když vypočítával seznam svých vzorů. Federerova univerzálnost, Djokovičova houževnatost a return, k tomu ideálně síla Jo-Wilfrieda Tsongy a dělová podání krajana Milose Raonice...

3 teenageři jsou teď v elitní stovce: on, kanadský krajan Denis Shapovalov a Srb Miomir Kecmanovič. 14 let mu bylo, když jako nejmladší tenista v dějinách vyhrál duel v hlavní soutěži na challengeru. 6 teenagerů hrálo za 35 let semifinále v Miami: on a legendy Murray, Djokovič, Nadal, Hewitt, Agassi.

Daří se mu z toho vydestilovat opravdu originální a silný drink! Minule v Indian Wells srazil prvního soka z Top 10 Tsitsipase, v Miami vyhrál spolu s kvalifikací sedm zápasů a v pátek ho v semifinále čeká John Isner.

„Už se nebojím prohrávat,“ vysvětluje vyspěle. „Na začátku roku jsem měl strach, abych zvládl dostatečný počet duelů. Ale od Ria si věřím.

Na kurtu se řídím instinkty a jen si opakuju: Žij přítomností!“

Poblíž brazilských pláží v únoru došel do prvního finále turnaje ATP, a byť padl se Srbem Djerem, sršely na něj dotazy. Vždyť v 18 letech se už rval o titul třeba i Rafael Nadal: „Taková srovnání... Nadal je neuvěřitelný tenista i člověk, ale každý má jiný příběh. Žádné dva životy nejsou stejné. Jsem ze zcela jiné generace.“

Kanada se jeví jako možná nová tenisová supervelmoc, neboť dvacítku neoslavil ani Denis Shapovalov, další teenager mezi elitou. A Auger-Aliassime má již teď jisté minimálně 33. místo v žebříčku.

Co jste v osmnácti dělali vy?

Sportovně, výdělky i slávou se zjevení z Montrealu vymyká, v něčem ale zůstává klukem svého věku. V Indian Wells bydlel v pronajatém domě s rodiči – táta se stará o tenis, máma o stravu – a se sestrou Malikou. Vzpomínali, jak vypjaté bývaly jejich dětské bitvy, poškorpit se dovedli u tenisu, ping-pongu, badmintonu i partičky karet.

„Pořád je to moje velká ségra,“ pronesl láskyplně o osmnáct měsíců starší Malice.

A on je zase člověkem zrozeným pro velké věci na kurtu. Unikát Felix mění tenis.