Bratr mi z Prostějova poslal fotku s pohárem. Oplatil jsem mu to, smál se Coria

Na tenisovém okruhu ani pozorní statistici neobjeví větší počet turnajů, které by ve dvouhře ovládli dva bratři. Do této společnosti se dostal prostějovský Moneta Czech Open zásluhou Federica Corii. Argentinský tenista ve finále 28. ročníku porazil Alexe Molčana ze Slovenska 7:6, 6:3 a navázal na devatenáct let starý triumf staršího sourozence Guillerma.

„Před rozhodujícím zápasem mi bratr poslal fotku, na které přebíral pohár. Mám radost, že jsem mu to mohl oplatit,“ smál se vítěz prostějovského challengeru, který měl v roce 2002 deset let a pamatuje si bratrovo vítězství pouze z vyprávění.

Argentinský tenista Federico Coria ve finále challengeru v Prostějově

„Byl to skvělý hráč, proto umí tenis výborně analyzovat. Voláme si každý den, jeho rady mi hodně pomáhají,“ odhalil rodinné vztahy devětadvacetiletý vítěz Moneta Czech Open. Ve finále Coria bratrovy rady ani nepotřeboval, protože s Molčanem hrál naposledy před měsícem. Trpělivě odvracel snahy slovenského tenisty o vítězné údery a díky skvělé kondici dotáhl první sadu ze stavu 1:4 do zkrácené hry.

Také ve druhé sadě otočil průběžný výsledek a po sto šesti minutách proměnil druhý mečbol. „Soupeř hrál výborně, bylo vidět, že jde nahoru, a že jeho nedávné finále na turnaji ATP v Bělehradě nebylo náhodné. Nevzdal se, bojoval až do konce. I proto mám z vítězství velkou radost. Byl to skvělý týden,“ radoval se Coria. Poražený finalista se během utkání několikrát nechal rozhodit po vlastních nevynucených chybách, vždy ale nalezl ztracenou koncentraci a do posledního míče se rval o titul.

I přes porážku si v žebříčku ATP vylepšil své kariérní maximum, když postoupil na 157. příčku. „Pochopitelně jsem chtěl vyhrát a to se nepodařilo. Kvůli tomu ale nezapomenu na úspěšný týden, v němž se mi podařilo porazit hodně kvalitní soupeře,“ neztratil nadhled Molčan. „Prožívám povedené období, chci aby trvalo dlouho. Proto se i na porážky dívám pozitivně. Třeba se mi to vrátí hned na kvalifikaci ve Wimbledonu,“ přeje si slovenský tenista.

Český tenis zůstal bez titulu, přestože měl zastoupení ve finále čtyřhry. Pár Roman Jebavý, Zdeněk Kolář prohrál s kazašsko-portugalskou dvojicí Aleksandr Dedovyesov, Concalo Oliveira 6:1, 6:7, 6:10, přestože v utkání ani jednou nepřišel o vlastní servis. „Stačilo získat dva míče a mohlo to být opačně,“ posteskl si po zápase zkušený deblista Jebavý.

Ve dvouhře došel Zdeněk Kolář do semifinále, pohár však nezískal ani jeden. „Po singlu jsem si chuť nespravil. Neproměnili jsme velké šance a zákonitě přišel trest,“ mrzelo Koláře.