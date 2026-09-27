Češky vítězily, hrdinky se střídaly. Šest báječných triumfů Pálových dračic

Zpravidla nesmírně nabroušené Češky musely své soupeřky v letech 2011 až 2018 v tehdejším Fed Cupu šíleně štvát. Tradiční týmovou trofej si v této nádherné éře přivlastnily šestkrát. Podobných vítězných dynastií se ve špičkových sportovních soutěžích nenajde mnoho.
Každé finále přineslo trochu jiný příběh. Parta kapitána Petra Pály se v různých chvílích na různých stadionech proti různým sokyním mohla opřít o různé hrdinky.
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Pokaždé je spojovala ohromná síla a ještě mocnější touha prestižní mísu vytrhnout rivalkám, případně ji obhájit. Ze šesti finále v éře samostatné země reprezentantky ani jednou neprohrály.
Portál iDNES.cz před nedělním soubojem o trofej z letošního ročníku BJK Cupu mezi Češkami a Ukrajinou připomíná rozhodující bitvy, klíčové okamžiky a hlavní postavy minulých veleúspěšných let.