Koleno je lepší, jsem připravená, říká Vondroušová před Fed Cupem

„Už je to lepší,“ prohlásila. „Je tu okolo nás spousta lidí, takže když mi všichni budou pomáhat, tak to půjde a bude to dobré.“

Už víte, co s kolenem bylo? Kvůli zmírněni bolesti jste měnila i boty.

Teď jsem byla u několika doktorů a zjistili, že to není nic, co by se muselo operovat. Je to jen přetažený sval na noze. Uvolňujeme ho, tejpujeme, což mi hodně pomáhá.

Limituje vás to?

Vůbec. S těmi tejpy vůbec, takže jsem šťastná a připravená hrát.

V Ostravě jste poprvé. Už jste zjišťovala co vás tady čeká?

Ještě ne. Přijela jsem kolem poledne, najedla se a šla hned trénovat.

Do fedcupového týmu se vracíte po dvou letech. V jaké náladě?

Tu premiéru už mám za sebou, není to pro mě všechno tak nové. Jsem nadšená, že jsem tady, protože v té konkurenci, kolik nás v Česku je, je super, že jsem se sem vůbec dostala.

Ale s několika členy realizačního týmu jste se na tréninku teprve seznamovala...

(Směje se) Někteří s námi tehdy v té Americe (tam měla v dubnu 2016 fedcupovou premiéru – pozn. red.) nebyli, takže jsou pro mě noví a teprve je poznávám.

Češky obhajují titul, ale hned v prvním kole vás čekají Rumunky se světovou trojkou Simonou Halepovou. Co vy na to?

Jsou silné, ale my taky. Můžeme s nimi odehrát dobré zápasy. Mají kvalitní tým, ale ne tak, že by se nedaly porazit. Lidi nás určitě poženou, těším se na to.

Ve své kariéře jste na rumunskou soupeřku narazila zatím jen dvakrát. Jak dobře je znáte?

Nemám s nimi zkušenost. Na Roland Garros jsem s Bogdanovou prohrála. Proti Niculescu jsme hrála debla a také jsem neuspěla. Mám motivaci jim ty porážky vrátit.

Můžete se na kurt dostat přes Kateřinu Siniakovou?

Záleží, jak to postaví trenér. Uvidíme. Nemá smysl nad tím spekulovat, ale troufám si jak na dvouhru, tak na čtyřhru.

Na Australian Open jste hrála debla s Barborou Strýcovou a došly jste do semifinále. Nechybí vám tady?

Byl to náš první společný turnaj a příště s ní už hrát nebudu, protože je domluvená s někým jiným. Dohromady jsme se daly těsně před Austrálií a vyšlo to perfektně. Hrálo se mi s ní super. Je to dobrá hráčka a byla to pro mě velká zkušenost.

Není tedy škoda, že spolu nebudete pokračovat?

Má jinou spoluhráčku, s níž byla už před tím domluvená, takže se jí nedivím. Nemůže to rušit, když už se s někým dohodne. To by bylo blbé.

Na Australian Open jste ve dvouhře přešla přes první kolo a kapitán Petr Pála vás chválil.

Bylo to super, i když jsem tam odehrála jen to jedno kolo. Předtím jsem moc netrénovala kvůli té noze, takže i ten jeden vítězný zápas byl dobrý, protože jsem vůbec nevěděla, v jaké budu kondici. A v tom deblu nám finále uteklo o kousek, z toho jsme byly smutné.