Fedcupový tým dorazil do Ostravy, Plíšková se připojí v úterý

Po tradiční cestě vlakem dnes v Ostravě s hodinovým zpožděním vystoupil pouze nehrající kapitán Petr Pála a vítězka smíšené čtyřhry na Australian Open Barbora Krejčíková.

„Bára chtěla už jet, aby si dnes mohla zajít zahrát. Ostatní holky dorazí postupně, zítra už budeme kompletní,“ vysvětlil Pála po příjezdu v rozhovoru s novináři.

Kouč nepochybuje o tom, že i bez finalistky Australian Open a světové dvojky Petry Kvitové je jeho výběr kvalitativně na nejvyšší úrovni. Vedle ve skvělé formě hrající Plíškové a Krejčíkové má v nominaci Kateřinu Siniakovou a Markétu Vondroušovou.

„Já jsem rád za ten tým, který máme. Je hodně silný a proti Rumunkám je určitě konkurenceschopný. Bude to zápas padesát na padesát, protože Rumunky mají velice silný tým. Ale my s takovým týmem máme ambice nejvyšší a věřím, že nám pomůžou v domácím utkání diváci, kteří jsou v Ostravě vždycky skvělí. A holkám se tu hrálo vždycky dobře,“ prohlásil Pála.

Jeho hlavním opěrným bodem bude logicky Plíšková. Dlouholetá opora fedcupového výběru má v úvodu roku výbornou formu. „Kája je absolutně skvělá, vyhrála Brisbane, dostala se do semifinále Australian Open a po cestě porazila Serenu a Muguruzaovou, což jsou vynikající výsledky. Teď hraje velmi dobře a to je určitý velký základ a plus pro celý náš tým,“ radoval se Pála.

Ale i Rumunsko přiveze do Ostravy velice silný tým v čele s bývalou světovou jedničkou a aktuální trojkou Simonou Halepovou. Dále v nominaci figurují Mihaela Buzarnescuová, Irina-Camelia Beguová, Ana Bogdanová a Monica Niculescuová.

„Není to v žádném případě pouze o Halepové. Buzarnescuová patří do třicítky na světě, i když se jí letos ještě nezadařilo, ale ona tenis velmi umí. Mají tři varianty do čtyřhry, je to tým, který by měl mít ambici vyhrát titul. Čeká nás opravdu těžký a hodně těsný zápas,“ mínil Pála.

Českou výhodou by vedle domácího prostředí měl být i rychlejší povrch, na kterém v uplynulém týdnu bojovala i česká daviscupová reprezentace. „Vzhledem k tomu, jak se na tom celý týden hraje, se to zrychluje, a teď by se to zrychlilo až moc. Měli jsme nahlášený středně rychlý povrch. My vždy řekneme své požadavky firmě, která to dává, a je těžké, aby se to trefilo. Musím ale říct, že zatím se jim to vždy povedlo. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ uvedl Pála, jehož kompletní tým si má dvorec otestovat v úterý.