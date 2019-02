V baráži Fed Cupu hrozí čtyři těžké soupeřky. Ale možná o nic nepůjde

Dnes od 13.00 budou jeho družstvu nalosovány soupeřky pro baráž, což je pro Česko pocit takřka zapomenutý. Naposledy záludné klání absolvovalo v roce 2008.

Jenže Fed Cup dost možná následně upraví formát. Po vzoru Davis Cupu - pro šéfy ITF revolučně vylepšeného, pro kritiky hrůzyplně zpackaného - by se měl rozšířit.

„Federace vysílá jasný signál, že současný systém chce změnit,“ uvedl Pála. Očekávané „ano“ by ale mělo definitivně padnout až v létě.

Takže tu pořád jsou Kanada, Lotyšsko, Španělsko a Švýcarsko.

Teoreticky se Pálovi nabízí možnost nominovat klidně i juniorky. Výsledek vážně může být v důsledku fuk - a on by mohl dopřát cennou zkušenost oporám budoucnosti.

Ale zároveň je to riskantní. Připomínalo by to provazochodce, jemuž slíbili záchrannou síť a on se vydává na lano, aniž by se pro jistotu podíval dolů, zda tam opravdu je. A tak je správné řešit i to, jak porazit soupeřky, které vzešly z druhé světové skupiny.

Kanada kometa roku úřaduje

Byla to událost z podobného ranku, jako když Andyho Murrayho v žebříčku nejlepších Britů přeskočil Kyle Edmund. Změna pořádků. Ba malá národní revoluce. Kanadský ženský tenis = Eugenie Bouchardová? Bývávalo. Dívka se vzhledem modelky jen vzpomíná, jak hrála v roce 2014 wimbledonské finále proti Petře Kvitové. Sice se vrací, ale novou jedničkou země už je zástupkyně jiné generace.

Bianca Andreescuová

Bianca Andreescuová v pouhých 18 letech vystoupala na 70. místo žebříčku (Bouchardové patří 80. pozice). V Aucklandu zdolala Wozniackou i Venus Williamsovou a padla až ve finále, v Newportu už slavila titul. Adeptka na kometu roku Kanadě pomohla dvěma triumfy i ve Fed Cupu k jasné výhře 4:0 nad Nizozemskem. Druhá kvalitní singlistka scházela, zato byla v kádru protřelá deblistka Gabriela Dabrowská. Češky by s Kanadou hrály doma, v roce 2015 vyhrály v Quebeku 4:0.

Lotyšsko hvězdné duo v ráži

V aréně, kterou ze šampionátů dobře znají čeští hokejisté, basketbalisté či florbalisté, se slavilo vítězství bez pochybností. Slovenky neposkládaly vůbec špatné duo, jenže proti nim stála enormně silná vazba z Pobaltí: Anastasija Sevastovová (12. na světě) a Jelena Ostapenková (22.) zařídily jasný triumf 4:0. Vítězka Roland Garros 2017 Ostapenková byla loni v semifinále Wimbledonu. Drobná a žebříčkově ještě lépe postavená Sevastovová teď hrála osmifinále Australian Open.

Anastasija Sevastovová (vlevo) a Jelena Ostapenková - opravdu nebezpečná dvojka.

Tohle je potenciálně jasně největší hrozba. Jelikož se mač Česko vs. Lotyšsko ještě nikdy nekonal, o dějišti by rozhodl los. A hrál by významnou roli, v Riga Areně se totiž fandí výhradně bouřlivě a vytrvale.

Španělsko samé otázky

Kapitánka Anabel Medinaová Garriguesová měla jasno. Žádné velké oslavy, rovnou do práce! „Od zítřka začínáme přípravu na baráž,“ vyhlásila šéfová španělské lavičky, když její dámy přetlačily domácí Japonky 3:2. „Máme úroveň na Světovou skupinu. Máme spoustu hráček, co do toho dají celé své srdce.“

Největší španělskou hvězdou, která by mohla nastoupit, je Garbiňe Muguruzaová.

Ve městě Kitakjúšú tým vedla Sara Sorribesová Tormová, 78. hráčka světa a národní trojka. Před ní jsou šampionka Garbiňe Muguruzaová (15.) a sveřepá Carla Suárezová Navarrová (26.), chyběla také Lara Arruabarrenová (94.). Která z nich by dorazila na baráž? Při předloňské řeži v Ostravě uspěly Češky proti Muguruzaové a Arruabarrenové těsně 3:2, nyní by se hrálo na Pyrenejském poloostrově.

Švýcarsko do třetice úspěch?

V roce 2016 výhra 3:2 v Curychu. V roce 2018 triumf 3:1 v Praze. Švýcarky jsou ve Fed Cupu vyloženě staré známé - a pokud by dostaly možnost zamezit českému „do třetice všeho dobrého“, nastoupily by doma. O víkendu to zvládly v Bielu proti Italkám 3:1.

Belinda Bencicová (vlevo) a Timea Bacsinszká - ani tohle nejsou lehké soupeřky....

„Nevidím jediný důvod, proč bychom neměly vyhrát,“ odhadla vše v předstihu legenda Martina Hingisová. Švýcarsko táhla Belinda Bencicová (45.), Timea Bacsinszká (111.) hrála v minulosti dvakrát semifinále Roland Garros. Také nic lehkého.

Nebo bude baráž jen zbytečným, absurdním kláním bez náboje?