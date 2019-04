ONLINE: Fed Cup proti Kanadě rozehrává Muchová, čelí Marinové

V barážovém duelu o účast ve Světové skupině jsou velkými favoritkami domácí svěřenkyně Petra Pály. V kádru sice chybí Petra Kvitová, Karolína Plíšková či Kateřina Siniaková, i tak má ale český tým velkou žebříčkovou převahu.

V úvodní dvouhře vyzývá ve své fedcupové premiéře 106. hráčka pořadí WTA Karolína Muchová kanadskou jedničku Rebeccu Marinovou, které patří 184. příčka. „Soupeřka je vyšší, hraje rány,“ přemítala 22letá Češka po losu.

Druhý sobotní zápas obstarají levačky - Markéta Vondroušová a teprve 16letá Leylah Fernandezová. „Letos hrála finále juniorky na Australian Open, ale moc toho o ní nevím,“ uvedla domácí tenistka, jenž má před soupeřkou na světovém žebříčku k dobru více než tři sta míst.



Nedělní program začne v Prostějove ve 12:00 a na kurtu by se měly představit Vondroušová proti Marinové, Muchová s Fernandezovou a páry Bouzková, Krejčíková - Dabrowská, Fichmanová ve čtyřhře. Kapitáni však mohou své nominace ještě pozměnit.

I případný neúspěch v baráži nemusí nutně znamenat sestup. Mezinárodní tenisová federace totiž uvažuje o změně formátu, Světovou skupinu by nově hrálo 16 týmů a Češky by se do ní z pozice prvního týmu světa měly vejít. Definitivní rozhodnutí udělá ITF během letošního Roland Garros.