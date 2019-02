České tenistky budou ve Fed Cupu hrát o udržení doma s Kanadou

Češky čeká baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a od té doby získaly šest titulů během osmi let.

„Věřím, že budeme favority. To znamená, že budou hrát holky, které z nás favority udělají,“ řekl kapitán Petr Pála v nahrávce pro média. Ještě před velkými americkými turnaji v Indian Wells a v Miami tak probere případnou účast s hvězdami. Teoreticky by se mohla do sestavy vrátit Petra Kvitová, která vynechala první kolo.

Los baráže 2019 ČR - Kanada, USA - Švýcarsko, Lotyšsko - Německo, Belgie - Španělsko

„Jsem rád, že hrajeme doma, protože je to výhoda. Hlavně jsem se chtěl vyhnout Lotyšsku, to by byla drsná baráž, ale to bude i tak. Musíme se pořádně připravit, abychom udrželi Světovou skupinu. Potřebujeme baráž vyhrát,“ doplnil Pála.

Otázkou je, kde se zápas uskuteční. „Najít volnou halu pro baráž v době Velikonoc, kdy bude vrcholit hokejová extraliga, není nijak snadné. Vedeme několik jednání, když jedním z favoritů pro konání utkání je Prostějov,“ naznačil možné dějiště Miroslav Černošek, majitel České sportovní, která je promotérem duelu.

Kanadu tenistky ve Fed Cupu porazily ve všech šesti vzájemných zápasech. Naposledy zvítězily v prvním kole před čtyřmi lety. V Québecu si tehdy odbyla úspěšnou premiéru v soutěži současná světová pětka Karolína Plíšková.

Přijet by mohla i bývalá finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová. Někdejší světová pětka a nyní osmdesátka hrála Fed Cup naposledy loni v baráži.

Kanadské tenistky Bianca Andreescuová a spol.

Současnou kanadskou jedničkou je 70. hráčka dvouhry WTA Bianca Andreescuová a trojkou Rebecca Marinová (209.). O uplynulém víkendu se na výhře v Nizozemsku podílela také deblová desítka Gabriela Dabrowská. „Nevím, v jaké sestavě Kanaďanky přijedou, ale budou určitě nepříjemné,“ uvedl Pála.

V prvním kole Světové skupiny tenistky o víkendu prohrály v Ostravě s Rumunskem 2:3 na zápasy. O semifinalistkách rozhodla až závěrečná čtyřhra.