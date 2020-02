Prvním soupeřem tenistek ve finálovém turnaji Fed Cupu budou Švýcarky

Do semifinále postoupí vítězky čtyř skupin. Češky, které se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě, by se v případě postupu utkaly s nejlepším celkem skupiny B. V té jsou loňské finalistky Australanky, Bělorusky a Belgičanky. Semifinálový duel by hrály v sobotu v 10:30, finále je na programu v neděli od 16:00.

Úřadující šampionky Francouzky jsou ve skupině A s Ruskem a domácím Maďarskem. Ve skupině C se utkají týmy Spojených států amerických, Španělska a Slovenska. Všechny duely budou složené ze dvou dvouher a čtyřhry. Nominace budou zveřejněny tři týdny před začátkem finálového turnaje.

Češky jsou nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících vybojovalo ještě společné Československo. Naposledy Česko vyhrálo Fed Cup v roce 2018.