Extrémní bolest a vyčerpání. Strýcová o maratonech i Češkách na Turnaji mistryň

Autor:
  17:31
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean King Cupu. | foto: ČTK

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...
Bývalá tenistka Miroslava Bendlová-Koželuhová, kapitánka Barbora Strýcová a...
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová s medailí pro šampionky Billie Jean...
České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...
10 fotografií
Před pár dny zaběhla po Praze a Bostonu svůj třetí maraton v životě, v New Yorku si vylepšila osobní rekord na 3:12:17. Teď je Barbora Strýcová zpátky v Česku a stejně jako jiní tenisoví příznivci také ona coby kapitánka českého ženského týmu bude sledovat, jak se jejím třem svěřenkyním daří na prestižním Turnaji mistryň.

Na čtvrtečním setkání s novináři si občas ještě postěžovala na bolest nohou, zážitek z newyorského maratonu porovnávala s nedávným vítězstvím v Billie Jean King Cupu. „To bylo tisíckrát lepší,“ smála se čtyřicetiletá Strýcová.

Jak jste si maraton v New Yorku odtrpěla?
Doslova. Musím říct, že doslova jsem protrpěla celý závod. Mnohem víc jsem si užila Boston než New York, protože ta trať je fakt těžká a posledních deset kilometrů je do kopce. Člověku, který tam stojí, to tak nepřijde, ale pro běžce je to fakt krpál. Takže jsem si to dost protrpěla, ale co se týče fanoušků a atmosféry, tak byl závod něco neuvěřitelného.

Pohár pro vítězky BJK Cupu je v Česku. Snad inspiruje další, přeje si Strýcová

Byl to větší zážitek než maraton v Bostonu?
To bych neřekla, je to na stejné úrovni. Boston je menší, ale je to jiné. Oba přinesly něco jiného, ale bylo to fakt skvělé.

Říkáte, že trať v New Yorku je hodně těžká, jste o to radši, že jste si tam vylepšila osobní rekord?
Koukala jsem, že kdybych v Bostonu běžela stejným tempem, zaběhla bych ho pod tři deset. Ale to je jen takové polemizování. Ano, je to cennější, ale taky to pak mnohem víc bolelo.

Jak velká je bolest ve srovnání s vyčerpáním z tenisu?
Nikdy jsem nebyla vyčerpaná z tenisu tak jako z toho běhu. Bolí vás celé tělo, máte zimnici, ta vyčerpanost je fakt extrémní. Takhle unavená jsem opravdu nikdy nebyla.

Stojí to za to?
Teď vám řeknu, že ne. Kdybyste se zeptali za měsíc, tak ano. Ani v cíli to za to nestojí, celý závod je hodně emoční.

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...

Kam vyrazíte na maraton příště?
Chtěla bych do Londýna, ještě musím vymyslet, jak se tam dostat. Na svém seznamu mám všech šest majorů, dva mám za sebou, čtyři mi zbývají.

Na jednu stranu říkáte, že to za to nestojí a bolí to, ale už plánujete další závody.
Ten pocit, že to za to stojí, přijde. Mám touhu se dál zlepšovat, zažívat pocit, že jste to dokázal. A ráda poznávám příběhy ostatních lidí, jiná města, jiné energie, to mě na tom asi přitahuje. Navíc jsem člověk, který měl rád tvrdé a bolavé tréninky i v tenise. Asi to ke svému životu potřebuju, dodává mi to pocit, že jsem za sebou něco nechala.

Jak vypadá ráno po závodě?
Nijak, protože skoro nespíte. Já jsem nemohla chodit, vyšoupla jsem se z postele a nějak jsem došla do koupelny. První půlden po závodě je hodně náročný. Je sranda, když závod skončí a lidi jdou do metra, kde jsou schody. Šedesát tisíc lidí se drží zábradlí a jdou jako zombíci.

Máte vysněný čas?
Chtěla bych běžet pod tři hodiny. Vím, že na to momentálně absolutně nemám, ale třeba v budoucnu... Berlín se prý běhá rychle, tak asi budu muset tam.

Musíme jednat. Český tenis zná pokutu za Kaderku, bude platit klidně i 100 milionů

Zpátky k tenisu. V neděli začíná v Indian Wells Turnaj mistryň, kde jsou v singlu Linda Nosková s Karolínou Muchovou a v deblu Kateřina Siniaková. Mluvila jste s nimi, jak na tom jsou?
Na konci sezony na tom zdravotně nikdo není nejlépe, ale určitě dají těla dohromady. Navíc všechny tři si celý rok drží dobrou formu a jsou zkušené. Je super, že je Turnaj mistryň zrovna v Indian Wells, protože je to jeden z nejlepších a nejhezčích turnajů. Věřím, že to tam bude parádně připravené. Mají tam sluníčko, krásné počasí, snad se tam holkám bude dařit.

Je dobře, že Linda s Karolínou nejsou ve stejné skupině?
Určitě, je to skvělé. Ale samozřejmě je to turnaj osmi nejlepších hráček světa, bude to tvrdé od prvního zápasu. Všechny musí na kurt nastoupit hned s plnou formou, protože tam není dobré zaváhat.

Katka navíc opět může zakončit rok jako deblová jednička a překonat tím Martinu Navrátilovou.
Ona je výjimečná, co se jí povedlo, je neuvěřitelné. V podstatě skoro na každém turnaji, který hraje, je minimálně ve finále, většinou ho vyhraje. Je to naprosto brutální hráčka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. PirosTenis - Čtvrtfinále - 6. 11. 2026:Svrčina vs. Piros //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:0, 4:2
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Šimizu vs. KumstátTenis - Semifinále - 7. 11. 2026:Šimizu vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
7. 11. 06:00
  • 2.49
  • -
  • 1.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

6. listopadu 2026  17:53

Úspěšný vstup do MS. Češky stupňovaly tempo a otočily duel proti Rakousku

Natálie Mlýnkova (vlevo) slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

Prohrávaly, pak dlouho držely hubené jednogólové vedení, přesto české hokejistky na mistrovství světa v dánském Esbjergu slaví první tři body. Na úvod turnaje porazily zásluhou gólů Kláry Hymlárové,...

6. listopadu 2026  14:50,  aktualizováno  17:34

V Chance Lize se střílí jako dřív, gólů ale padá méně. Čím to je?

Zlínský Štefan se snaží uhrát míč proti slávistické přesile.

Kde se góly ztrácejí, když střel neubývá? Vytvářejí si týmy horší šance, končí víc pokusů v bloku, nebo se více daří brankářům? A je to český problém, nebo trend celé Evropy? Odpověď hledáme v datech...

6. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  18:13

Extrémní bolest a vyčerpání. Strýcová o maratonech i Češkách na Turnaji mistryň

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...

Před pár dny zaběhla po Praze a Bostonu svůj třetí maraton v životě, v New Yorku si vylepšila osobní rekord na 3:12:17. Teď je Barbora Strýcová zpátky v Česku a stejně jako jiní tenisoví příznivci...

6. listopadu 2026  17:31

Navždy číslo jedna, čest s tebou hrát! Fotbalové legendy se loučí s Ronaldem

Cristiano

Konec jedné velké reprezentační éry vyvolal mezi fotbalovými osobnostmi řadu emocí. Cristianu Ronaldovi vzdali hold bývalí spoluhráči, současné hvězdy i slavné kluby. Nechyběla slova obdivu, vděku...

6. listopadu 2026

Světový pohár v hokeji 2028: Program a zápasy v Praze

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Po dvanáctileté přestávce se v únoru 2028 uskuteční další ročník Světového poháru. Turnaj osmi reprezentačních týmů s nejlepšími hokejisty světa budou hostit Praha, Calgary a Edmonton. V pražské O2...

6. listopadu 2026  16:57

Denia apeluje na ligové kluby: Ať hrají mladí kluci, chceme je mít v kabině

Trenér Česka Santi Denia na nominační tiskové konferenci.

Když při jednom z dotazů během tiskové konference zjistil, že česká reprezentace může poprvé v historii zakončit kalendářní rok bez jediné soutěžní výhry po devadesáti minutách, vytřeštil oči. „Tím...

6. listopadu 2026  16:18

Procházka vs. Stirling na UFC v Dauhá: Kurzy, kde sledovat zápas živě

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Jiří Procházka se ve svém dalším zápase pod organizací UFC utká s dosud neporaženým Navajo Stirlingem. Galavečer je na programu v sobotu 21. listopadu 2026, sledujte jej živě online.

6. listopadu 2026  16:17

Mareček o novém biatlonovém pravidlu: Je trochu socialistické. Zabíjí kreativitu

Jonáš Mareček na letním mistrovství ČR v biatlonu.

V devatenácti byl stříbrným medailistou z mládežnické olympiády, v jedenadvaceti juniorským mistrem světa. Ve dvaadvaceti debutoval na světovém šampionátu dospělých a ve čtyřiadvaceti poprvé pronikl...

6. listopadu 2026  16:13

Grand Prix krasobruslení 2026 v Číně: Program, výsledky, Češi

Natálie a Filip Taschlerovi v této sezoně baví diváky při rytmickém tanci pro...

Třetí zastávkou krasobruslařského seriálu Grand Prix je čínský Šen-čen, závodí se od 6. do 8. listopadu 2026. V tancích na ledě reprezentují Česko sourozenci Taschlerovi.

6. listopadu 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat do dětství. Haaland se po utkání v Lipsku potkal s bývalou spoluhráčkou

Erling Haaland se po utkání v Lipsku setkal s jeho bývalou spoluhráčkou z...

Norský kanonýr Manchesteru City Erling Haaland se po vítězství 3:2 nad domácím RB Lipsko potkal s bývalou spoluhráčkou z dětství Andreou Norheimovou. Jejich cesty se rozdělily už před lety, přesto na...

6. listopadu 2026  15:44

Nebudeme hráče držet zuby nehty, říká šéf Jihlavy. O koho se zajímají ligové týmy?

Premium
Jihlavský činovník Lukáš Vaculík

S pobytem v suterénu druholigové tabulky mají jihlavští fotbalisté ještě docela čerstvou zkušenost. Na konci minulé sezony to dokonce vypadalo, že spadnou o soutěž níž. Nakonec se ale tak trochu...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.