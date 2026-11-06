Na čtvrtečním setkání s novináři si občas ještě postěžovala na bolest nohou, zážitek z newyorského maratonu porovnávala s nedávným vítězstvím v Billie Jean King Cupu. „To bylo tisíckrát lepší,“ smála se čtyřicetiletá Strýcová.
Jak jste si maraton v New Yorku odtrpěla?
Doslova. Musím říct, že doslova jsem protrpěla celý závod. Mnohem víc jsem si užila Boston než New York, protože ta trať je fakt těžká a posledních deset kilometrů je do kopce. Člověku, který tam stojí, to tak nepřijde, ale pro běžce je to fakt krpál. Takže jsem si to dost protrpěla, ale co se týče fanoušků a atmosféry, tak byl závod něco neuvěřitelného.
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Byl to větší zážitek než maraton v Bostonu?
To bych neřekla, je to na stejné úrovni. Boston je menší, ale je to jiné. Oba přinesly něco jiného, ale bylo to fakt skvělé.
Říkáte, že trať v New Yorku je hodně těžká, jste o to radši, že jste si tam vylepšila osobní rekord?
Koukala jsem, že kdybych v Bostonu běžela stejným tempem, zaběhla bych ho pod tři deset. Ale to je jen takové polemizování. Ano, je to cennější, ale taky to pak mnohem víc bolelo.
Jak velká je bolest ve srovnání s vyčerpáním z tenisu?
Nikdy jsem nebyla vyčerpaná z tenisu tak jako z toho běhu. Bolí vás celé tělo, máte zimnici, ta vyčerpanost je fakt extrémní. Takhle unavená jsem opravdu nikdy nebyla.
Stojí to za to?
Teď vám řeknu, že ne. Kdybyste se zeptali za měsíc, tak ano. Ani v cíli to za to nestojí, celý závod je hodně emoční.
Kam vyrazíte na maraton příště?
Chtěla bych do Londýna, ještě musím vymyslet, jak se tam dostat. Na svém seznamu mám všech šest majorů, dva mám za sebou, čtyři mi zbývají.
Na jednu stranu říkáte, že to za to nestojí a bolí to, ale už plánujete další závody.
Ten pocit, že to za to stojí, přijde. Mám touhu se dál zlepšovat, zažívat pocit, že jste to dokázal. A ráda poznávám příběhy ostatních lidí, jiná města, jiné energie, to mě na tom asi přitahuje. Navíc jsem člověk, který měl rád tvrdé a bolavé tréninky i v tenise. Asi to ke svému životu potřebuju, dodává mi to pocit, že jsem za sebou něco nechala.
Jak vypadá ráno po závodě?
Nijak, protože skoro nespíte. Já jsem nemohla chodit, vyšoupla jsem se z postele a nějak jsem došla do koupelny. První půlden po závodě je hodně náročný. Je sranda, když závod skončí a lidi jdou do metra, kde jsou schody. Šedesát tisíc lidí se drží zábradlí a jdou jako zombíci.
Máte vysněný čas?
Chtěla bych běžet pod tři hodiny. Vím, že na to momentálně absolutně nemám, ale třeba v budoucnu... Berlín se prý běhá rychle, tak asi budu muset tam.
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Zpátky k tenisu. V neděli začíná v Indian Wells Turnaj mistryň, kde jsou v singlu Linda Nosková s Karolínou Muchovou a v deblu Kateřina Siniaková. Mluvila jste s nimi, jak na tom jsou?
Na konci sezony na tom zdravotně nikdo není nejlépe, ale určitě dají těla dohromady. Navíc všechny tři si celý rok drží dobrou formu a jsou zkušené. Je super, že je Turnaj mistryň zrovna v Indian Wells, protože je to jeden z nejlepších a nejhezčích turnajů. Věřím, že to tam bude parádně připravené. Mají tam sluníčko, krásné počasí, snad se tam holkám bude dařit.
Je dobře, že Linda s Karolínou nejsou ve stejné skupině?
Určitě, je to skvělé. Ale samozřejmě je to turnaj osmi nejlepších hráček světa, bude to tvrdé od prvního zápasu. Všechny musí na kurt nastoupit hned s plnou formou, protože tam není dobré zaváhat.
Katka navíc opět může zakončit rok jako deblová jednička a překonat tím Martinu Navrátilovou.
Ona je výjimečná, co se jí povedlo, je neuvěřitelné. V podstatě skoro na každém turnaji, který hraje, je minimálně ve finále, většinou ho vyhraje. Je to naprosto brutální hráčka.