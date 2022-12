Prostějov titul nedaroval. Po roce znovu vévodí tenisové extralize

O rozhodující pátý bod se postarali ve čtyřhře David Poljak a Vitalij Sačko. Výběr nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila, TK Agrofert Prostějov, získal devatenáctý titul a vylepšil v soutěži vlastní rekord.

„Od začátku jsem to viděl jako vyrovnaný duel. Spoje byly velice silné a postup do finále si zasloužily. Rozhodovalo pár momentů a my byli šťastnějším týmem. Jsem rád, že je po roce titul zase v Prostějově. Zvláště když jsme měli spoustu zranění,“ řekl Navrátil televizní stanici Nova Sport 1 a jmenoval například absenci Jiřího Veselého, Zdeňka Koláře, Víta Kopřivy nebo Dalibora Svrčiny.

Hráči RPM Spoje se do finále dostali nečekaně po triumfech nad I. ČLTK Praha a desetinásobným šampionem Spartou. Po výhře Jesiky Malečkové, Jekatěriny Alexandrovové a Matěje Vocela vedli v souboji o titul už 3:1.

Favorizovaný Prostějov však vrátili do hry Jiří Lehečka a Sačko. Oba Prostějované vyhráli první sadu 6:3 a v druhém setu museli jít až přes tie-break. Za vyrovnaného stavu 3:3 získaly cenný bod ve čtyřhře Sára Bejlek s Julií Štruplovou, které zdolaly Miriam Kolodziejovou a Malečkovou 7:5, 4:6 a 10:5.

„Tohle byl asi nejdůležitější moment,“ přemítal kapitán Navrátil. „Naše mladé holky porazily Kolodziejovou a Malečkovou, které předtím zvítězily i nad Petrou Kvitovou s Lucií Havlíčkovou. Tenhle bod byl nejdůležitější a kluci to dohráli,“ doplnil Navrátil.

Rozhodující bod vybojovali Sačko s Poljakem, kteří ve čtyřhře porazili Petra Nouzu a Tobyho Kodata 6:4 a 6:3. Souběžně hraný duel Lehečky s Jakubem Menšíkem proti Vocelovi a Romanu Jebavému se už nedohrál, kvůli skreči prostějovského páru.

„Byla to šílená radost. Byli jsme nervózní, ale podali jsme fantastický výkon,“ usmíval se David Poljak. Po vítězném úderu vyhodil v euforii raketu do vzduchu. „Udělal jsem to proto, že s nimi končím a do další sezony si koupím nové,“ podotkl s úsměvem Poljak.

Prostějov si upevnil pozici rekordmana soutěže. Poradil si také bez olympijské vítězky z Tokia a světové dvanáctky Belindy Benčicové. Švýcarka byla do soutěže přihlášená, kvůli nemoci ale nenastoupila. Za Prostějov měla hrát díky dobrým vzájemným vztahům. „Byl bych rád, kdyby přišla z naší strany další dekáda. Máme plno mladých hráčů. Chtěli jsme to doplnit pár cizinci, ale nemyslím, že je nakonec potřebujeme. Když budeme příští rok v plné síle, máme šanci titul obhájit,“ věří Navrátil. Sázet chce zejména na vlastní hráče.