Jedenáctinásobné šampiony ze Sparty nasměrovali k triumfu už ve dvouhrách Sára Bejlek, Martin Krumich, Tereza Valentová a Martin Damm. Rozhodující pátý bod přidaly ve čtyřhře Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou, které porazily Alenu Kovačkovou a Evu Voracek 6:0, 6:3.
Výběr kapitánů Ctislava Doseděla a Davida Kunsta se v úterý utká o postup do finále s I. ČLTK Praha.
Přerov nepovolil Moravské Třebové jediný bod. Uspěla také třináctá hráčka světa Linda Nosková, která zdolala Radku Zelníčkovou 6:2, 6:7, 6:4.
Další výhry přidali Anna Sisková, Dominik Kellovský, Norbert Gomboš, Alex Molčan či Lukáš Klein. V závěrečném deblu uspěla Sisková s Amélií Hejtmánkovou. Přerov narazí v úterý na domácí Prostějov.
