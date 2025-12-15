Šampioni ze Sparty vstoupili do tenisové extraligy vítězně, uspěl i Přerov

Tenisté pražské Sparty vykročili úspěšně za obhajobou titulu v extralize smíšených družstev. V úvodním utkání semifinálové skupiny v Říčanech dnes porazili tým Plíšková Tennis Academy 5:2. Ve druhé skupině v Prostějově deklasoval loňský finalista z Přerova výběr Moravské Třebové 7:0.

Tereza Valentová slaví získaný bod v semifinále turnaje v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Jedenáctinásobné šampiony ze Sparty nasměrovali k triumfu už ve dvouhrách Sára Bejlek, Martin Krumich, Tereza Valentová a Martin Damm. Rozhodující pátý bod přidaly ve čtyřhře Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou, které porazily Alenu Kovačkovou a Evu Voracek 6:0, 6:3.

Výběr kapitánů Ctislava Doseděla a Davida Kunsta se v úterý utká o postup do finále s I. ČLTK Praha.

Přerov nepovolil Moravské Třebové jediný bod. Uspěla také třináctá hráčka světa Linda Nosková, která zdolala Radku Zelníčkovou 6:2, 6:7, 6:4.

Další výhry přidali Anna Sisková, Dominik Kellovský, Norbert Gomboš, Alex Molčan či Lukáš Klein. V závěrečném deblu uspěla Sisková s Amélií Hejtmánkovou. Přerov narazí v úterý na domácí Prostějov.

Tenisová extraliga - skupiny

Říčany u Prahy:
TK Sparta Praha - Plíšková Tennis Academy 5:2
Bejlek - A. Kovačková 7:6 (7:0), 6:2
Krumich - Duda 6:4, 7:6 (8:6)
Valentová - Voracek 6:3. 6:2
Brunclík - Donald 4:6, 3:6
Damm - Oberleitner 7:6 (7:5), 6:4
Bartoň - Karol 4:6, 6:4, 4:6
Havlíčková, Šalková - A. Kovačková, Voracek 6:0, 6:3

Prostějov:
Precheza Přerov - Slovan Moravská Třebová 7:0
Sisková - Kročková 6:2, 6:0
Kellovský - Orlita 6:1, 6:2
Gomboš - Lušovský 6:2, 6:3
Nosková - Zelníčková 6:2, 6:7 (5:7), 6:4
Molčan - Lánik 6:2, 6:1
Klein - Pokorný 6:4, 6:3
Sisková, Hejtmánková - Vajsejtlová, Šílová 6:4, 6:2

