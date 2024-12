Extraligové ambice tenistů Prostějova posílí i finalistky BJK Cupu

„Jsme domluveni na startu s Rebeccou Šramkovou a Viktorií Hrunčákovou, což je bomba. Se slovenským národním týmem nedávno senzačně postoupily až do finále Billie Jean King Cupu a předváděly skvělý tenis. Bude skvělé vidět tyto hráčky na vlastní oči,“ potvrdila ženské posily družstva šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková, podle níž dostanou příležitost i naděje z vlastní líhně.

Mezi ně patří také šestnáctiletá Julie Paštiková, opora juniorského českého výběru, který na BJK Cupu juniorek vybojoval bronz, nebo dvacetiletá Julie Štruplová.

Respekt vzbuzuje hlavně mužská sestava. Na soupisce tradičně nebude chybět olympionik Tomáš Macháč, česká jednička, Jiří Lehečka, tuzemská dvojka, ani Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či olympijský deblista Adam Pavlásek. „Musíme brát v potaz, že extraliga se hraje na konci přípravy. Proto jsme tým ještě doplnili o polského hráče Adama Majchrzaka a Jozefa Kovalíka ze Slovenska,“ prohlásila Černošková.

Finále v Prostějově, domácí kometa Menšík ale bude chybět

Jakub Menšík

Mezi muži naopak schází prostějovský talent a rodák Jakub Menšík. Ten se totiž ve stejném termínu premiérově představí na juniorském Turnaji mistrů v Džiddě.

„Jsem rád, že se mi podařilo kvalifikovat, byl to z jeden cílů. Mám určitě na to, urvat tam i skvělý výsledek,“ prohlásil Menšík, 48. hráč světového žebříčku ATP, jenž bude na Next Gen ATP Finals pro osm nejlepších mladých hráčů sezony startovat jako druhý Čech.

Prvním byl Jiří Lehečka, který předloni došel až do finále. Letos je ovšem turnaj poprvé pro hráče do dvaceti let, předtím ovšem bylo věkové omezení jedenadvacet let.

Finále extraligy smíšených družstev se letos bude konat na kurtech v Prostějově. Boje o zlato vypuknou v pátek 20. prosince.

Už v neděli 15. prosince odstartuje v Prostějově také jedna ze dvou semifinálových skupin. Na Hané budou o postup do pátečního finále usilovat kromě domácího Prostějova rovněž tenisté TK Prechezy Přerov a vítězové předkola mezi Jihlavou a Pardubicemi. Duely extraligy se hrají na pět vítězných zápasů, kromě dvouhry se tenisté představí i v deblu nebo smíšené čtyřhře.